"Gaan we het daar nu echt over hebben?": Jane Fonda praat niet over plastische chirurgie aja

14u58

Bron: Kameraki 0 Photo News Celebrities De 79-jarige actrice Jane Fonda is momenteel promotie aan het maken voor haar nieuwe film 'Our Souls at Night'. Samen met haar tegenspeler Robert Redford (81) kwam ze hierover vertellen in een praatprogramma op de Amerikaanse televisiezender NBC. Presentatrice Megan Kelly koos er echter voor om over de plastische chirurgie van de actrice te beginnen. Fonda reageerde heel geïrriteerd.







"Gaan we het daar nu echt over hebben?" reageert Jane Fonda op de vraag van de presentatrice. Kelly probeerde de situatie nog recht te trekken door te zeggen dat de actrice er prachtig uitzag. De actrice bedankte haar vluchtig en wou er duidelijk niet verder over praten, in plaats daarvan begon ze maar te vertellen over haar nieuwe film 'Our Souls at Night'.



Fonda vertelde later aan Entertainment Tonight dat ze gechoqueerd was door de persoonlijke vraag van de presentatrice: "We hadden niet veel tijd en Robert zat naast mij. Het was vreemd om daarover te beginnen."

Photo News Robert Redford en Jane Fonda

