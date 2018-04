'Full metal jacket'-acteur Ronald Lee Ermey overleden MVO

16 april 2018

06u32

Bron: Belga 0 Celebrities De Amerikaanse acteur Ronald Lee Ermey, vooral bekend als de brutale drilsergeant in de oorlogsfilm "Full metal jacket", is zondag overleden aan de gevolgen van een longontsteking. Dat meldt zijn manager Bill Rogin op de Twitteraccount van de acteur. Ermey werd 74 jaar oud.

Ermey was in de jaren 60 een echte drilinstructeur in het Amerikaanse marinierskorps en vocht 14 maanden mee in de Vietnamoorlog, vooraleer hij wegens medische redenen stopte. Hij zette zijn eerste stappen in de filmwereld toen hij door regisseur Francis Ford Coppola werd ingehuurd als adviseur voor de film 'Apocalypse now' (1979), waarin Ermey ook een kleine rol als helikopterpiloot kreeg.

Bekend werd hij echter door de film 'Full metal jacket' (1987) van regisseur Stanley Kubrick. Daarin glanst hij in zijn rol als tirannieke drilsergeant die mariniers moet klaarstomen voor de oorlog in Vietnam. Hij werd voor die vertolking genomineerd voor een Golden Globe.

In totaal speelde Ermey mee in tientallen films en series, waarin hij vaak getypecast werd in autoritaire rollen. Zo was hij onder meer te zien in 'Mississippi burning', 'The Texas chainsaw massacre' en 'Se7en' en verleende hij zijn stem aan een speelgoedsoldaat in de 'Toy story'-animatiereeks.