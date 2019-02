‘Frozen’-stem Kristen Bell onder vuur voor het gebruik van kindacteurs: “Zo hypocriet” KD

28 februari 2019

12u54 0 Celebrities Actrice Kristen Bell (38), bij ons vooral bekend als de originele stem van Anna in de animatiefilm ‘Frozen’, heeft gereageerd op de kritiek die ze krijgt voor het inschakelen van haar reclamecampagne. Critici vinden het niet kunnen dat ze haar eigen kinderen afschermt van de media, maar wel andere kinderen gebruikt. “Ik wil niet dat mijn kinderen gestalkt worden”, zegt ze.

Kristen Bell heeft samen met Dax Shepard twee dochters, maar niemand die weet hoe de 5-jarige Lincoln en de 4-jarige Delta eruit zien. Het sterrenkoppel schermt hun kinderen af van alles wat met media te maken heeft en zorgt er bewust voor dat hun gezichten nooit herkenbaar zijn op foto’s. Voor de promo’s van babyproducten, die door het koppel zelf gelanceerd werden, doet het duo dus een beroep op kindacteurs. Iets wat het publiek klaarblijkelijk niet kan smaken. “Je wil dat iedereen de privacy van je eigen kinderen respecteert, maar je maakt er duidelijk geen probleem van om andermans kinderen uit te buiten voor wat financiële winst”, reageerde iemand onder het filmpje op Kristens Instagrampagina.

De actrice zag de opmerking en besloot er meteen op te reageren. “Er is een groot verschil”, begint de ster haar relaas. “Als we de gezichten van onze eigen kinderen tonen, dan is er een reëele kans dat ze gestalkt zullen worden of dat een vreemde hen meteen met hun naam kan aanspreken. We doen dit uit veiligheidsoverwegingen.” Ook op de kritiek dat ze andere kinderen wel toont, reageert ze met haar bericht. “Ik ga andere mensen geen schuldgevoel aanpraten omdat zij hun kind wel tonen. Niet iedereen heeft dezelfde angsten omtrent veiligheid. Maar om je gerust te stellen: we gebruiken niet de echte naam van het meisje in het filmpje.”