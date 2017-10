'Frozen' prinses Anna gooit rol even om: "Mijn dochter vond Elsa veel leuker" Mama Kristen Bell gaat ermee om als een pro MVO

Kristen Bell (37) neemt in de bekende Disneyfilm 'Frozen' de stemrol van prinses Anna op zich, een knotsgekke, dappere heldin die op zoek gaat naar haar verloren zusje.

Men zou denken dat dochtertje Lincoln (4) met Halloween dus graag in de voetsporen van haar moeder zou treden. Maar niets is minder waar! Lincoln is meer te vinden voor de mysterieuze koningin Elsa, die we kennen van de oorwurm 'Let It Go'. Daarom wilde ze liever de populaire, blauwe jurk met cape en glitters voor Halloween.

Alsof dat nog niet gênant genoeg was, mocht ook Kristen zélf niet verkleed gaan als Anna. "Wat doe je als je dochter eist om allebei verkleed te gaan als Elsa? Dan slik je je trots in en doe je dat gewoon!" schrijft ze op Instagram. Toch lijkt ze niet helemaal tevreden met het kostuum dat eigenlijk voor stemactrice Idina Menzel bedoeld is.

Eén ding is zeker, ook al komt ze deze keer niet als favoriete prinses uit de bus, aan haar prestaties als hippe moeder valt niet te twijfelen.

