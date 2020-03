‘Friends’-ster David Schwimmer 3 jaar na scheiding opnieuw gespot met ex MVO

21u10 0 Celebrities In 2017 gingen ze uit elkaar na een relatie van 10 jaar, maar deze week werden ze opnieuw samen op straat gespot. ‘Friends’-acteur David Schwimmer (53) en Zoe Buckman (35) waren dinsdag in New York, waar ze samen koffie gingen drinken.

Twee jaar geleden stuurde het koppel een gezamenlijke boodschap de wereld in: “Het is met veel liefde, respect en vriendschap dat we een punt zetten achter onze relatie.” Toch werden ze daarna bijna nooit samen gezien, tot nu dan.

De twee begonnen te daten in 2007. Ze ontmoetten elkaar in een club in Londen, waar Zoe een destijds serveerster was. De Amerikaanse Schwimmer was in het land om de film ‘Run, Fat Boy, Run’ in te blikken. Ze trouwden in 2010 en verwelkomden dochter Cleo in 2011.

Moesten ze hun verschillen alsnog bijleggen, wordt het een bijzonder geslaagd jaar voor David. Hij zou dan niet alleen opnieuw de liefde gevonden hebben, maar hij werkt ook mee aan een ‘Friends’-reünie voor HBO. Een korte talkshow die hem miljoenen kan opleveren.

