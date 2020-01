‘Friends’-fans bezoeken set en staan plots oog in oog met idool Jennifer Aniston BDB

24 januari 2020

17u05

Bron: Ellen Show 0

Jennifer Aniston (50) bezorgde enkele fans donderdag een onvergetelijke ervaring. De ‘Morning Show’-actrice was te gast in de ‘Ellen Show’ en die opnames vinden plaats in dezelfde studio’s als ‘Friends’ destijds. Aniston, die in de sitcom tien jaar de rol van Rachel speelde, wou graag een bezoekje brengen aan de set van Central Perk, het stamcafé van de hoofdrolspelers in de serie. Fans kunnen tijdens een begeleide rondleiding die set nog altijd bezoeken. Het was voor hen dan ook een verrassing van formaat toen Aniston plots in levende lijve opdook. Zo dook ze vanachter de sofa op terwijl ze luidkeels “Espresso” schreeuwde. De actrice kon haar pret niet op toen ze de geschokte gezichten van de bezoekers zag. “Ben jij het echt?”, stamelde eentje verbouwereerd. Waarop Aniston grapte: “Ja, ik woon hier!”