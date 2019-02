‘Friends’-actrice Courteney Cox heeft de botox opgegeven: “Ik herkende mezelf niet meer” KD

19 februari 2019

11u47

Bron: People 0 Celebrities ‘Friends’-ster Courteney Cox (54) heeft openhartig verteld over haar beslissing om te stoppen met botox. Ze deed dat in een exclusief interview met het Amerikaanse magazine People. “Ik begon ermee omdat ik niet tevreden was met hoe ik eruitzag, maar ik leek plots niet meer op mezelf”, aldus de actrice.

De actrice, die wereldberoemd werd met haar rol als Monica Geller in ‘Friends', vertelt in het interview dat ze er moeite mee had om ouder te worden. “Iedereen wordt ouder, je moet dat accepteren”, klinkt het. “Maar ik had daar heel veel moeite mee. Ik begon dan maar ‘fillers’ in te spuiten omdat ik niet tevreden was met hoe ik eruit zag.” Courteney was echter niet blind voor de vele online commentaren over haar nieuwe uiterlijk, dus besloot ze in 2017 om te stoppen met de botoxbehandelingen. “Ik realiseerde me dat ik niet meer op mezelf leek”, aldus de ster. “Nu hou ik van wie ik ben en hoe ik eruitzie. Ik zit nu in een fase in mijn leven waar het erg gemakkelijk is om me comfortabel te voelen in mijn vel.”