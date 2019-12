‘Friends’-acteur Ron Leibman (82) overleden MVO

07 december 2019

07u53

Bron: ANP 0 Celebrities De Amerikaanse acteur Ron Leibman is op 82-jarige leeftijd overleden. In de comedyserie ‘Friends’ speelde hij de bijrol van Leonard Green, de vader van Jennifer Anistons personage Rachel Green.

Ron Leibman won in 1979 een Emmy Award voor zijn rol van een bekeerde crimineel die strafrechtadvocaat werd in de CBS-serie Kaz. Hij won in 1993 een Tony Award voor zijn rol in de Broadwayvoorstelling ‘Angels in America: Millennium Approaches’.

Leibman begon zijn acteercarrière in 1956 in de soap ‘The Edge of Night’ en maakte zijn filmdebuut in de komedie Where’s Poppa. Ook was hij te zien in ‘The Super Cops’ en de met een Oscar bekroonde film Norma Rae.

Hij was sinds 1983 getrouwd met actrice Jessica Walter.