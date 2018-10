‘Friends’-acteur ontkent op ludieke wijze betrokkenheid bij diefstal Redactie

25 oktober 2018

11u00

Bron: AD 0 Celebrities De Amerikaanse acteur David Schwimmer (51), bekend van de hitserie ‘Friends’, heeft op ludieke wijze gereageerd op een opsporingsbericht van de Britse politie. In Blackpool wordt gezocht naar een winkeldief die als twee druppels water op hem lijkt. Op Twitter zweert David dat hij de dief niet is, al lijkt dat op een bijgevoegd filmpje allerminst het geval.

In de video is te zien hoe David in een supermarkt met een doos drank aan de haal gaat, precies zoals de dief op de opsporingsfoto doet. Dit tot grote hilariteit van zijn volgers. ,,Agenten, ik zweer dat ik het niet was. Zoals jullie kunnen zien, was ik toen in New York", schrijft hij erbij. ,,Veel succes met het onderzoek."

Het opsporingsbericht werd eerder woensdag massaal gedeeld op sociale media omdat veel mensen de dief vonden lijken op Ross Geller, het door David vertolkte personage in Friends. De politie van Blackpool reageerde al met de mededeling dat zij bevestigd had gekregen dat de acteur zich op het moment van de diefstal niet in het Verenigd Koninkrijk bevond.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR schwim(@ DavidSchwimmer) link