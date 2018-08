'Friends'-acteur Matthew Perry onder het mes SD

08 augustus 2018

06u54

Bron: ANP 0 Celebrities Matthew Perry is onlangs geopereerd vanwege een maagdarmperforatie. Een woordvoerder van de voormalig 'Friends'-acteur liet Entertainment Tonight weten dat Matthew nog herstellende is.

"Matthew Perry is recent in een ziekenhuis in Los Angeles geopereerd om een maagdarmperforatie te laten repareren", luidde de verklaring van Matthews woordvoerder. "Hij is dankbaar voor alle zorgen en vraagt om privacy tijdens het herstelproces."

De 48-jarige acteur heeft nooit een geheim gemaakt van zijn gezondheidsproblemen. Zo was hij open over zijn verslavingen aan alcohol en Vicodin. Over zijn strijd met verslavingen maakte Matthew het toneelstuk 'The End Of Longing'. "Het is een overdreven versie van mezelf", zei de acteur vorig jaar over het stuk. "Maar aan het einde van de avond ben ik een open wond, dat is zeker."