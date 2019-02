‘Friends’-acteur Matthew Perry maakt fans ongerust met zorgwekkende tweet MVO

07 februari 2019

15u16

Bron: Metro UK 0 Celebrities Voormalig ‘Friends’-acteur Matthew Perry (49) stuurde gisteren een verontrustende tweet de wereld in. Hij liet zijn 1,26 miljoen volgers weten dat hij “uit zijn therapiesessie was gegooid”, maar gaf daar geen verder uitleg bij.

De vreemde boodschap maakte fans meteen ongerust. “Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik hoop dat je in orde bent en dat het snel beter gaat”, schrijft iemand als antwoord. Perry vecht al jaren tegen drugsverslaving en depressie. In 2018 sprak hij voor het eerst openlijk over zijn problemen. “Het was vooral drank en opiaten”, bekende de acteur. “Ik was er best goed in om het te verbergen, ook voor mijn ‘Friends’-collega’s. Maar na een tijdje is dat gewoon niet meer vol te houden, íémand komt er toch altijd achter.”

Het is niet de eerste keer dat hij zijn fans ongerust maakt met een mysterieuze tweet. Vijf maanden geleden, in september 2018, tweette hij nog: “Drie maanden in een ziekenhuisbed, check”, zonder verdere uitleg. Zijn woordvoerder liet achteraf weten hij Perry geopereerd was aan een gescheurde darm. “Matthew is heel blij met jullie steun”, voegde men daar nog aan toe.

I got kicked out of therapy today. matthew perry(@ MatthewPerry) link