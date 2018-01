'Friends'-acteur David Schwimmer start #ThatsHarassment-beweging MVO

31 januari 2018

07u15 0 Celebrities David Schwimmer zet zich met man en macht in voor de #MeToo-beweging. De Friends-acteur heeft zelfs een nieuwe hashtag in het leven geroepen: #ThatsHarassment. Schwimmer zegt dat zijn motivatie voortkomt uit het feit dat hij wil voorkomen dat zijn dochter moet meemaken wat zijn moeder ooit heeft moeten doorstaan.

Schwimmer, vooral bekend als Ross Geller uit de hitserie 'Friends', is een samenwerking aangegaan met filmmaker Sigal Avin, om een serie te maken over seksueel wangedrag op de werkvloer. In een aantal korte films willen David en Sigal laten zien hoe mensen voor zichzelf op kunnen komen en hoe ze dergelijk wangedrag aan de kaak kunnen stellen. Ook hopen ze hiermee bedrijven alert te maken op zulke gedragingen.

"Ik wil dingen veranderen", zei David tegen NBC News, toen hem gevraagd werd naar zijn streven. "Ik ben opgegroeid met verhalen van seksueel misbruik van mijn eigen moeder. Ze was een jonge, aantrekkelijke advocate, die helaas vaak te maken heeft gehad met discriminatie, seksisme, chauvinisme en seksuele intimidatie. Door rechters, advocaten en zelfs door haar eigen cliënten. Ik ben vader van een meisje dat 6,5 jaar oud is. Ik ga hier nu iets aan doen, voor haar en voor de generaties daarna."