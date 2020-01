‘Friends’-acteur David Schwimmer heeft dubbele gevoelens over sitcom: “Ik zal nooit nog een ander personage kunnen spelen” MVO

27 januari 2020

17u32

Bron: The Guardian 2 Celebrities ‘Friends’-ster David Schwimmer (53) liet in zijn hart kijken tijdens een diepgaand interview met de Britse krant The Guardian. Zo merkte hij op dat het niet altijd rozengeur en maneschijn was om op zo’n jonge leeftijd al zo bekend te zijn. Bovendien maakte hij duidelijk dat er maar weinig diversiteit was op de set...

Aan de herhalingen van ‘Friends’ verdient hij nog altijd miljoenen per jaar, maar zijn ongekende faam kent ook een keerzijde. Net zoals William Shatner dat heeft met Captain Kirk, Daniel Radcliffe met Harry Potter en Sarah Jessica Parker met Carrie Bradshaw, is zijn naam synoniem aan slechts één personage: dat van Ross Geller.

Gegijzeld

Hoewel David naar eigen zeggen dankbaar is voor zijn tv-succes, wringt het nog al te vaak dat hij nooit meer iets anders zal kunnen doen. Ook al is het al van 2004 geleden dat de laatste aflevering van ‘Friends’ werd uitgezonden. “Er zijn periodes geweest waarin ik me echt, écht gegijzeld voelde door dat ene genre, dat ene idee waaraan ik nooit kon ontsnappen. Heel frustrerend was dat. Ik kreeg mijn rol in ‘Friends’ toen ik 27 was. Op dat moment had ik al heel wat podiumervaring opgedaan in het theater, maar dat kon niemand nog iets schelen. Wat het grote publiek betrof, was ik geboren in die sitcom. Alle andere personages die ik ooit had gespeeld gingen meteen de vuilbak in, en ze zijn er nooit meer uitgekomen. Zeker vlak nadat de serie was afgelopen voelde ik me alsof niemand me nog serieus nam in het vak.”

“Al sinds ik jong was wilde ik complexe personages spelen”, legt hij uit. “Psychopaten, bijvoorbeeld. Maar dat is er uiteraard nooit meer van gekomen.”

Regie

Ondertussen heeft hij - net als zijn personage - een scheiding achter de rug, en is hij vader geworden. “Dat zet de dingen in perspectief”, meent hij. “Ik heb het er minder moeilijk mee dan vroeger, wat mijn gebrek aan acteerwerk betreft.” Zijn hoogtepunt ná ‘Friends’ was zonder twijfel zijn acteerprestatie in ‘The People v OJ Simpson’. Voor zijn rol als Robert Kardashian kreeg hij zelfs een Emmy-nominatie. Tegenwoordig is hij vaker aan de slag achter de schermen, als regisseur.

“Hoe ouder ik word, hoe meer mijn blik op het verleden verandert. Hoe meer ik besef hoe goed ik het had. Tien jaar lang naast die geweldige collega’s, die schrijvers, die regisseurs... Het was niet alleen een geweldige tijd op professioneel vlak, maar ook op creatief vlak. De mogelijkheden waren eindeloos.”

Schwimmer heeft nog altijd contact met zijn co-sterren: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc en Matthew Perry. “We hadden pas nog een etentje bij Courtney thuis. We proberen elkaar zo veel mogelijk te zien, ook al is dat soms moeilijk omdat iedereen zijn eigen leven heeft. Ik ben waarschijnlijk het meest close met Matt, als ik erover nadenk.”

Geen reünie

Hoewel hij graag zou deelnemen aan een praatprogramma met zijn voormalige collega’s, denkt hij dat het een slecht idee is om nieuwe afleveringen van ‘Friends’ te maken. “Ik denk niet dat dat mogelijk is, gezien ieder van ons zijn eigen carrière heeft. En bovendien denken we er allemaal hetzelfde over: waarom prutsen aan iets dat eigenlijk perfect is zoals het is? Je kan het alleen maar verpesten.”

‘Friends’ is vandaag immers nog altijd een wereldhit, zeker sinds Netflix de rechten op het programma kocht in 2015. De streamingzender bevestigde dat de show in 2020 nog altijd één van hun grootste publiekstrekkers is. De moderne kijker heeft echter wel een paar probleempjes met de 90's-reeks...

Diversiteit

“Dat zijn problemen die ik destijds al zag”, knikt Schwimmer. “Racistische grappen, seksistische grappen... Ik merkte ook dat er weinig diversiteit in de show zat. Daarom drukte ik de makers op het hart dat er meer Aziatische en Afro-Amerikaanse acteurs op de set moesten staan. Dat kreeg ik klaar met de liefjes van Ross: hij datete onder andere een Aziatisch meisje, maar ook een zwarte vrouw. Dat is wel degelijk iets waar ik me persoonlijk voor heb ingezet. Anders had hij waarschijnlijk enkel blanke liefdes gekend.”

Wel verdedigt hij de thematiek van ‘Friends’. “Nu lijkt het misschien banaal, maar destijds waren we echt vooruitstrevend. De vrouw van Ross ging lopen met een andere vrouw. Er was een lesbisch huwelijk, waarbij Ross aanwezig was. Er werd openlijk gepraat over seks, véilige seks, en relaties. Verschillende hoofdpersonages waren uitgesproken Joods. Het probleem is dat niemand tegenwoordig nog dingen in context wil zien. Ja, er zaten elementen in ‘Friends’ die vandaag niet meer door de beugel kunnen, maar als je ernaar kijkt met de juiste tijdsgeest, zie je wat de show écht wilde bereiken. Ik denk dat we dat goed hebben gedaan, en daar zal ik dus nooit spijt van hebben.”



