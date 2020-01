‘Fleabag’-actrice Phoebe Waller-Bridge veilt outfit voor Australië TDS

12 januari 2020

12u46

Bron: ANP 0 Celebrities In navolging van verscheidene sterren zet ook Phoebe Waller-Bridge zich in om geld op te halen voor de getroffenen van de verwoestende bosbranden in Australië. De ‘Fleabag’-actrice (34) heeft een van haar outfits te koop aangeboden op eBay.

Phoebe droeg het zwarte op maat gemaakte pak, ontworpen door Ralph & Russo, tijdens de uitreiking van de Golden Globes in Los Angeles vorige week. Om zo veel mogelijk geld op te halen heeft de actrice het kledingstuk gesigneerd. “Als het geld dat we met deze veiling ophalen kan helpen in de strijd tegen de ramp in Australië, dan is de impact van dit pak veel groter dan het geluk dat het mij en het ‘Fleabag’-team vorig weekend bij de Golden Globes opleverde”, zei Waller-Bridge tegen The Hollywood Reporter.

Fans hebben tot 20 januari om een bod te doen. Momenteel staat het bedrag al op 70.000 dollar, zo’n 43.000 euro. De opbrengst van de verkoop gaat naar het Rode Kruis, het Wildlife Rescue Emergency Fund en Wildlife Victoria.

Tot nu toe zijn zeker 28 mensen omgekomen door de bosbranden. Ook naar schatting 1 miljard dieren hebben de vlammenzee niet overleefd.