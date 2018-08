'Fifty Shades Of Grey'-acteur Jamie Dornan opent steungroep voor kanker: "Ik mis mijn moeder nog elke dag" MVO

03 augustus 2018

06u46

Bron: ANP 0 Celebrities Acteur Jamie Dornan heeft geholpen bij het opzetten van een steungroep in Noord-Ierland voor mensen die geliefden zijn verloren aan de gevolgen van alvleesklierkanker. De acteur, bekend van Fifty Shades of Grey, verloor zelf zijn moeder twintig jaar geleden aan de ziekte.

Bij de opening van de steungroep in Belfast gaf Dornan een toespraak over de ziekte en de dood van zijn moeder. "Ik heb het gevoel dat het nog steeds elke dag een effect op me heeft, op manieren waar ik me bewust van ben en manieren waarvan ik me niet bewust ben."

Jamie opende het evenement met zijn zus Jess en zijn vader James. Hij hoopt dat het platform andere mensen kan helpen die ook worstelen met de impact van alvleesklierkanker. "Ik denk niet dat er zoiets bestond als deze groep, toen mijn moeder ziek was", zei hij over de zogenaamde NIPanC groep. "Het was fantastisch geweest om met andere mensen te kunnen praten die hetzelfde meemaakten als ik. Ik voel me bevoorrecht om te kunnen helpen om mensen bewust te maken van deze ziekte en ik streef ernaar om het aantal mensen dat wordt geraakt door deze ziekte te verminderen, ook al staan de statistieken er nog steeds slecht voor."

Alvleesklierkanker is een significant gezondheidsprobleem in Noord-Ierland: per jaar sterven er zo'n 270 mensen aan de ziekte.