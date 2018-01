'Fifty Shades'-acteur kan ook zingen KDL

11u29 0 photo_news Jamie Dornan als Christian Grey in 'Fifty Shades of Grey'. Celebrities Jamie Dornan, de acteur die de rol van Christian Grey speelt in de 'Fifty Shades'-verfilmingen, kan duidelijk meer dan enkel acteren. Voor de laatste film nam hij ook even plaats achter de microfoon om een liedje in te zingen.

Op 8 februari komt 'Fifty Shades Freed', de laatste film van de trilogie bij ons in de bioscoopzalen, maar ook op de soundtrack van de film zal Jamie Dornan, die Christian Grey speelt, te horen zijn. De acteur zingt 'Maybe I'm Amazed', een cover van een liedje van Paul McCartney. In het verleden had regisseur James Foley al verteld dat Dornan goed kan zingen. 'Hij is een fantastisch goede zanger en loopt tijdens de opnames de hele tijd te zingen', klonk het in Daily Mirror.

Ook Rita Ora, die in de film het zusje van Christian Grey Speelt, en ex-One Direction-zanger Liam Payne zijn te horen op de soundtrack. Dat liedje werd al officieel uitgebracht, maar op het nummer van Dornan is het nog even wachten. Wie echt benieuwd is naar zijn zangcapaciteiten kan al even luisteren naar 'When I Go', een liedje dat hij eerder inzong.