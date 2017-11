'Fantastic Beasts'-acteur Ezra Miller: "Ze zeggen dat ik in de kast had moeten blijven" MVO

Ezra Miller, u bekend uit films als 'Justice League', 'Fantastic Beasts' en 'The Perks of Being a Wallflower', is openlijk homoseksueel. "Toch zeiden ze me dat ik een grote fout heb gemaakt, door uit de kast te komen."

In 2012 sprak hij voor het eerst over zijn geaardheid. "Ik ben homoseksueel, ik heb veel vrienden van verschillende genders met verschillende voorkeuren. En ik ben op niemand in het bijzonder verliefd. Maar ik sta open voor alle soorten liefde, waar ik ze ook kan vinden."

Niet slim, meende zijn management. "Ik heb veel serieuze preken gekregen over het feit dat ik zomaar uit de kast ben gekomen, zonder dat met iemand te overleggen. Er was een reden, drukten ze me op het hart, dat zo veel homoseksuele acteurs hun geaardheid geheim hielden. Ze zeiden me dat mijn carrière om zeep was, dat ik mijn kansen om sterke mannelijke rollen te spelen vergooid had. Ik zou nooit de hoofdrol spelen in een actiefilm... Dat kreeg ik niet alleen te horen van collega's, maar zelfs van vrienden en familie!"

Uiteindelijk is hij toch blij dat hij eerlijk is geweest. "Ik heb niet het gevoel dat ik een fout heb gemaakt, ook al heb ik destijds enorm getwijfeld door al die negatieve reacties. Dit is wie ik ben. Wij zijn de generatie van morgen, weet je wel? De wereld waarin we willen leven, moeten we zelf opbouwen."

Ezra voelt naar eigen zeggen geen druk om een LGBTQ-rolmodel te zijn. "Druk komt alleen van een soort dam, van iets dat geblokkeerd is. Door uit de kast te komen, heb ik alle hindernissen voor mezelf weggehaald. Ik kan mijn identiteit volledig op de wereld loslaten, precies zoals ik ben."