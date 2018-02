'Familie'-gezicht Karel Deruwe haalt stevig uit naar RVA MVO

08 februari 2018

13u41 0 Celebrities 'Familie'-gezicht Karel Deruwe, dan toch niet terugkeerde als Guido Van Den Bossche, heeft een eitje te pellen met de RVA, zo laat hij weten via Facebook.

"Dat je vandaag de dag als artiest door de politiek wel regels krijgt opgelegd zonder over een degelijk statuut te beschikken, is vanuit die politieke wereld zo neerbuigend en lui en ongeïnteresseerd, dat het luid mag weerklinken in aanloop naar de stemmenjacht later op het jaar", klinkt het.

"Het vergelijkingskader waar die leeghoofden zich op durven baseren, bulkt van dédain en ingehouden woede over het 'vrije' leven van artiesten. Dan de audiovisuele rechten op uitzending en wederuitzending fnuiken, ligt in de directe bedoeling naar de jacht op geld. Het feit dat je als artiest al een opsomming moet maken over de rechten die je toekomen, is schandelijk. De overheid heeft de plicht ons die uit te betalen en de RVA heeft daar geen interpretaties over te leveren. Doe jullie job, politiekers en ambtenaren. En begin er nu mee!"

Scherpe woorden, waarvan hij naar eigen zeggen hoopt dat ze een invloed zullen hebben op de volgende verkiezingen.