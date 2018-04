'Familie'-actrice Sarah-Lynn Clerckx en vriend uit elkaar CD

10 april 2018

14u04 0 Celebrities Sarah-Lynn Clerckx (20) is opnieuw vrijgezel. De 'Familie'-actrice en haar vriend Philippe hebben onlangs een punt gezet achter hun relatie. De twee waren nog maar een klein jaar een koppel.

Sarah-Lynn en Philippe leerden elkaar vorig jaar in juni kennen op het eindejaarsbal van haar school en het was meteen liefde op het eerste gezicht. Voor de actrice, die Louise speelt in de VTM-soap 'Familie', was het haar eerste serieuze relatie. "Mijn vorige relaties duurden nooit langer dan enkele weken", vertelde Sarah-Lynn in het verleden. "Ik was altijd wel al aangetrokken tot die jongens, maar mijn gevoelens gingen nooit verder dan dat. Ook flirtte ik heel graag. Ik vond het vooral leuk om af en toe eens een jongen te kussen op een fuif, zonder meer. Eigenlijk heb ik nooit echt geloofd in een vaste relatie als je jong bent."

En hoewel Sarah-Lynn er nu wel van overtuigd was dat ze met Philippe de ware had gevonden, kwam er onlangs een einde aan hun liefdessprookje. "We zijn inderdaad geen koppel meer", bevestigt de actrice. "Sommige relaties lopen nu eenmaal op de klippen, hoe graag je ook wilt dat het werkt. Ik wens Philippe alle geluk in de wereld toe."