‘Familie’-acteur Ludo Hellinx geschokt door verwoestende brand bij zoon HL

12u43 1 Kristof Ghyselinck Ludo Hellinx.

“Shit, shit, shit”, postte Ludo Hellinx geschokt op social media. De acteur, bekend van ‘Familie’ en ‘Flikken’, was duidelijk zwaar aangedaan door het onheil, dat zijn zoon en schoondochter enkele uren eerder was overkomen. Bij werken aan het dak van hun rijwoning in Wilrijk, was er een hevige brand ontstaan. De brandweer werd opgeroepen en die haalde nog twee dakwerkers in nood van het dak. “De vlammen hebben het dak en de bovenverdieping verwoest”, aldus Ludo. “En in heel het huis is er waterschade. Hugues en Lies slapen nu bij ons. Ze blijven logeren, zolang nodig.”

Ludo kreeg hartverwarmende reacties op zijn droevig bericht, want heel wat vrienden boden meteen hulp aan.