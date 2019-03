“Er zitten serieuze fouten in het verhaal van James Safechuck”, zegt biograaf na het zien van ‘Leaving Neverland’ MVO

31 maart 2019

14u55

James Safechucks beweringen over Michael Jackson kloppen niet helemaal, zo beweert de Britse biograaf Mike Smallcombe. "James heeft het overmisbruik in het treinstation", legt hij uit. "Maar in 1992 was dat nog niet gebouwd."

Er zit een fout in de tijdlijn die James Safechuck (41) voorlegt in de documentaire ‘Leaving Neverland’, aldus Smallcombe. “James beweert dat hij werd misbruikt tussen 1988 en 1992, en hij vermeldt daarbij dat het misbruik soms plaatsvond in het station van Neverland, waar bovenaan een slaapkamer was gebouwd. Maar het feit is, dat de constructie van dat station pas in 1993 is begonnen en het opende pas in ‘94, een verschil van twee jaar. In 1992 stond het er dus nog niet. Wat James zegt over het station kan dus niet kloppen.”

Safechuck is momenteel verwikkeld in een rechtszaak waarin hij stelt hij hij misbruikt werd tot 1992, toen hij 14 jaar oud was. Volgens James was het volledige themapark een cover om kinderen te kunnen misbruiken. “Er waren overal slaapkamers, echt overal”, zei hij in de documentaire. “Boven de speelhal, boven de cinema, en ook boven het treinstation.”