"Er wordt gezegd pluimen. Ik ben benieuwd!" Herbert Flack en Stany Crets blikken in sneeuw vooruit op Winterrevue 2017 sam

17u40

Bron: eigen berichtgeving 0

Wie winter zegt, denkt aan sneeuw. Waar beter dan op de gloednieuwe skipiste Aspen in Wilrijk kan je dan vooruitblikken op de derde Winterrevue, een show met dans, zang, muziek en sketches? Stany Crets is voor de derde keer van de partij, maar nieuw is Herbert Flack, die nog niet goed weet wat hij mag verwachten. Hij heeft eindelijk zijn script en heeft iets horen waaien van pluimen. Afspraak in theater Elckerlyc in Antwerpen.

rv Herbert Flack.