“Er werd zelfs over trouwen gepraat”: vrouw spant rechtszaak aan tegen Brad Pitt voor oplichting SDE

09 oktober 2020

18u31

Bron: Daily Mail 2 Celebrities Brad Pitt (56) heeft een rechtszaak aan z'n been. Een Amerikaanse vrouw eist 100.000 dollar (84.643 euro) van de acteur omdat hij niet kwam opdagen op de benefietevenementen waarvoor ze hem betaalde. Bovendien beweert de vrouw dat ze een relatie met Pitt had en dat er zelfs al over trouwen werd gesproken. De acteur ontkent bij monde van z'n advocaten dat hij iets met de zaak te maken heeft.

Heeft de wereldberoemde acteur Brad Pitt een Amerikaanse vrouw 40.000 dollar (33.834 euro) afhandig gemaakt? Dat is alvast wat de 50-jarige Kelli Christina, CEO van een bedrijf uit de gezondheidszorg, beweert. Uit rechtbankdocumenten die ze indiende bij de Texaanse rechtbank, blijkt dat Kelli en Brad elkaar in 2018 leerden kennen. De acteur benaderde haar met het oog op fondsenwerving voor z'n Make It Right Foundation, een goed doel voor de slachtoffers van de orkaan Katrina. Brad bleek zo overtuigend dat Kelli een zakelijke overeenkomst met hem sloot.

Huwelijksplannen

De twee besloten dat Kelli evenementen zou organiseren om geld op te halen voor de Foundation. Brad zou z'n opwachting maken op die evenementen en daarvoor 40.000 dollar (33.834 euro) krijgen. De vrouw stortte het geld op voorhand op verschillende bankrekeningen, zoals gevraagd. Maar Brad verscheen niet op de evenementen - elke keer zegde hij op het laatste nippertje af, met de belofte om volgende keer zéker te komen opdagen. Na vier keer stuurde Kelli dan toch een brief naar Brad om terugbetaling te eisen, maar daarop kreeg ze nooit antwoord.

Dat is nog niet alles. Volgens Kelli had ze ook een relatie met de acteur. “Kort nadat Kelli benaderd was door Brad Pitt in verband met het goede doel, ontwikkelde er zich - naast een professionele relatie - ook een persoonlijke relatie tussen Kelli Christina en Brad Pitt", klinkt het in de rechtbankdocumenten. “Er werd zelfs over een huwelijk gepraat.” Maar toen de vrouw besloot om niet langer te betalen, kwam ook hun relatie tot een einde. “Het werd meteen onmogelijk om Brad Pitt of de Make It Right Foundation nog te contacteren om het over een terugbetaling te hebben." Daarom eist Kelli, die zichzelf vertegenwoordigt, nu 100.000 dollar (84.643 euro) van de acteur.

Catfish

Het team van Brad hoopt ondertussen om de zaak te laten seponeren. “Noch instanties van Make It Right, noch Brad Pitt zijn een overeenkomst aangegaan met Kelli. Zoals Kelli zelf al heeft erkend, lijkt het erop alsof ze over de overeenkomsten gecommuniceerd heeft met een of meer individuen die zich onwettelijk online voordoen als Brad Pitt, maar er niets mee te maken hebben. Elk contact dat Kelli heeft gehad, is met mensen die zich vals hebben voorgedaan als Brad Pitt. De heer Pitt heeft niets met deze zaak te maken." Een catfish dus, met andere woorden.

Kelli neemt hier geen genoegen mee en is vastbesloten de zaak door te zetten totdat ze gerechtigheid heeft.

Lees ook:

Nieuwe liefde van Brad Pitt overspoeld door kwalijke geruchten: “Nee, wij haten Angelina Jolie niet”



Spanningen tussen Brad Pitt en Angelina Jolie laaien weer op: “Ze zijn compleet uit elkaar gedreven”