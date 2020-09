‘Empire’-acteur Jussie Smollett spreekt voor het eerst na in scène gezette aanval op zichzelf Redactie

11 september 2020

12u05

Bron: AD 0 Celebrities Voor de eerste keer in ruim anderhalf jaar heeft Jussie Smollett (38) publiekelijk van zich laten horen. De ontslagen ‘Empire’-acteur liet in een interview met BET News presentator Marc Lamont Hill weten “dat hij onschuldig is en dat de zaak die momenteel tegen hem loopt complete bullshit is.”

Smollett, die ervan wordt verdacht een homofobische en racistische ‘hate crime’ tegen zichzelf te hebben opgezet, sprak klare taal over de zes aanklachten die tegen hem lopen. “Er moet altijd een voorbeeld gesteld worden. En het jammere is dat hier een voorbeeld gesteld wordt van iemand die niet schuldig is aan de zaken waarvan hij beschuldigd wordt.”



De acteur blijft nog altijd bij zijn verhaal dat hij in januari 2019 in Chicago door twee witte mannen, met Trumppetjes op, werd aangevallen, nadat ze racistische en homofobische teksten naar zijn hoofd hadden geslingerd. Vervolgens zouden ze hem hebben willen overgieten met bleekmiddel en hem aan een strop willen ophangen. Smollett zegt dat daar getuigen van zijn.

Ingehuurd

Volgens Smollett doet de politie van Chicago er alles aan om hem in een kwaad daglicht te stellen. “Wat die mensen doen is gewoon een grap. Er zijn bewijzen, maar daarvan hebben de media en mensen geen weet omdat die geheim gehouden worden of ‘ineens’ zijn verdwenen.”



Nadat de zaak-Smollett aan het licht kwam, werden er twee Nigeriaanse broers gearresteerd, die verklaarden ingehuurd te zijn door Smollett. Volgens hen had de acteur alles in scène gezet om zo een hoger salaris bij ‘Empire’ te kunnen afdwingen.

