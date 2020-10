'Elton John beschrijft ruzie met Rod Stewart in nieuw hoofdstuk' SDE

11 oktober 2020

Dat Elton John (73) en Rod Stewart (75) al een tijdje niet meer door dezelfde deur kunnen, is oud nieuws. Maar volgens een bron komen we binnenkort wel het fijne van de ruzie te weten, want Elton zou een nieuw hoofdstuk aan z'n autobiografie 'Me' toevoegen, waarin de ruzie "voor eens en voor altijd" wordt uitgelegd. Dat schrijft The Sun.

Rod Stewart en Elton John waren jarenlang goede vrienden, maar vorig jaar kwam er een kink in de kabel. Rod betichtte Elton er toen van dat zijn afscheidstournee ‘Farewell Yellow Brick Road’ niets minder was dan "geldgraaierij" en dat de film over het leven van de zanger, ‘Rocket Man’, zwaar onderdeed voor de biopic ‘Bohemian Rhapsody’ over Freddie Mercury. Dat viel niet in goede aarde bij Elton, die zijn vriend daarna niet meer zou willen spreken. "Met zijn continue gepest en persoonlijke kritiek op Eltons recente successen is Rod de grens van hun gebruikelijke vriendschappelijke rivaliteit overgegaan", aldus een bron aan de Britse tabloid.

Onbeantwoord

"Elton koestert zijn vriendschap met Rod en wilde dit niet publiekelijk doen, dus daarom heeft hij geprobeerd om direct met Rod in contact te komen om de lucht te klaren", vervolgt de bron. "Maar toen zijn verzoeken om hem te spreken afgewimpeld of zelfs niet beantwoord werden, voelde Elton zich genoodzaakt om voor eens en voor altijd uit te leggen hoe het echt zit in een nieuw hoofdstuk van zijn autobiografie ‘Me’.”

Aan de andere kant claimt Rod dat hij juist weer met Elton in contact probeerde te komen, maar dat hij toen zelf ook genegeerd werd. "De laatste keer dat ik hem e-mailde, zei ik: ‘Ik heb een voetbalveld, vinden je zoons het leuk om een keer te komen?' Want ze houden van voetbal, weet je", zei hij eerder deze week in gesprek met Chris Evans in zijn podcast. Maar op die uitnodiging kreeg de ‘Sailing’-zanger blijkbaar nooit een reactie.