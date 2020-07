“Elon Musk bezocht Amber altijd ’s nachts, wanneer Johnny er niet was”: conciërge bevestigt affaire tussen Tesla-baas en ex van Depp Bram De Brabander

17 juli 2020

17u13

Bron: Sky News 1 Celebrities Had Tesla-baas Elon Musk (49) een affaire met Amber Heard (34) tijdens haar relatie met Johnny Depp (57)? Dat is één van de hamvragen op dag negen van het proces van de acteur tegen de Britse krant ‘The Sun’. De conciërge van het appartementsgebouw waarin het koppel verbleef, lijkt de romance alvast te bevestigen. “Musk kwam vaak ’s avonds op bezoek, altijd wanneer Depp er niet was”, vertelt hij. Nog opmerkelijk: de voormalige interieurontwerpster van Heard vertelt dat ze door het juridische team van Johnny onder druk gezet wordt om slecht te praten over Amber.



Mocht de Britse tabloid ‘The Sun’ Johnny Depp terecht een ‘vrouwenmepper’ noemen in de titel van een artikel? Dat is de vraag die beantwoord moet worden op de slotzitting van het drie weken durende proces tussen de acteur en de krant. Tijdens week twee pleiten alvast veel getuigen in het voordeel van Depp. Zo ook Isaac Baruch, artiest en goeie vriend van de Hollywood-ster, en de eerste getuige op dag negen. De twee zijn al close sinds hun tienerjaren. “Ik kan altijd beroep doen op Johnny", vertelt hij. “Ik mag in één van z’n penthouses verblijven zonder dat ik daarvoor huur moet betalen en hij geeft me soms ook geld. Zo heb ik eens een bedrag van 87.000 euro geleend.”

Baruch leert tijdens z'n vriendschap met Depp ook Heard goed kennen. “Ze klaagden allebei weleens over ruzies tegen me. Johnny kwam ook vaak naar het penthouse als het hem na het zoveelste dispuut te veel werd. Amber vertelde vaak dat ze soms moeilijk in contact kon komen met Depp en ze vond dat bijzonder lastig. Maar ze heeft nooit gemene dingen over hem gezegd.”

Ik zag Amber toen van dichtbij, maar ik zag geen blauwe plekken of kneuzingen op haar gezicht. Nooit heb ik zulke sporen gezien. De foto die ze nadien deelde - met rode vlekken op het gezicht - was nep Isaac Baruch

De kunstenaar is ook getuige van de gevolgen van een incident op 21 mei 2016. Johnny gooit dan volgens Amber in een ruzie z’n gsm naar haar gezicht. “Toen ik uit de zetel probeerde te komen, trok hij mijn haar naar achteren. Johnny bleef naar me schreeuwen, aan mijn haar trekken, me slaan en naar mijn gezicht grijpen”, zei ze daar eerder over. Een derde partij belt op dat moment de noodcentrale omwille van huiselijk geweld. Een dag later gaat het koppel uit elkaar.

Plas wijn

Wanneer Baruch op die bewuste dag bij het penthouse arriveert, ziet hij gebroken glas en een plas wijn op de vloer en grote wijnvlekken op de muur. “Ik zag Amber toen van dichtbij, maar ik zag geen blauwe plekken of kneuzingen op haar gelaat. Nooit heb ik zulke sporen gezien. De foto die ze nadien deelde - met rode vlekken op het gezicht - was nep”, vertelt hij. “Depp is een warm en nobel mens. Hij heeft het beste met iedereen voor. Er verbleven regelmatig gasten in het penthouse, waaronder ook de zus van Amber. En Johnny betaalde steeds alles. Of Amber het beste met hem voorheeft? Dat betwijfel ik, zo vroeg ze meteen na de scheiding een contactverbod aan om Depp in een slecht daglicht te stellen en hem te chanteren.”

De advocaat van ‘The Sun’ vraagt ook of Baruch Tesla-baas Elon Musk voor 21 mei, de dag van de breuk tussen het koppel, in het penthouse gezien heeft. Heard had een romance met de ondernemer, maar dat was volgens haar pas wanneer ze weer single was. “Ik denk inderdaad dat ik hem pas na 21 mei gezien heb”, vertelt de vriend van Depp. “Eén keer in de lift en één keer in hun appartement.”

(Lees verder onder de foto.)

Alejandro Romero, die in het gebouw werkte waarin Depp en Heard verbleven, zag Musk wel al eerder op bezoek komen, sinds mei 2015. En dat verschillende keren. “Telkens wanneer Depp niet thuis was”, vertelt hij. “Na verloop van tijd kreeg hij van Amber zelfs een eigen afstandsbediening voor de garage.” Na herhaaldelijk aandringen van de advocaat van ‘The Sun’ lijkt Alejandro even te twijfelen over de data waarop hij Musk zag. “Ik ben verantwoordelijk voor 147 units, dus ik kan me niet alles herinneren. Maar ik ben er vrij zeker van.”

Tijdens de discussie gooide Heard een blikje Red Bull naar de rug van Depp. Ze spuwde ook op hem vanop de tussenverdieping. Daarna gooide ze haar tas naar hem en gaf ze hem een vuistslag op z'n oog Bewakingsagent Travis McGivern

Travis McGivern, bewakingsagent bij het appartementsgebouw, getuigt dan weer over een ander incident. Hij wordt op 23 maart 2015 naar het penthouse van Depp geroepen. “Amber en Johnny zaten verwikkeld in een hevige woordenwisseling. Heards zus Whitney was er ook. Er werd voortdurend heen en weer geroepen, en dat anderhalf uur lang. Tijdens de discussie gooide Heard een blikje Red Bull naar de rug van Depp. Ze spuwde ook op hem vanop de tussenverdieping. Daarna gooide ze haar tas naar hem en gaf ze hem een vuistslag op z'n oog. Waarom ze discussieerden, weet ik niet (volgens het team van Heard was het omdat bleek dat Depp een affaire had met een zekere Rochelle, red.). Enkel Amber gedroeg zich agressief. Ik ben tussenbeide gekomen, maar Johnny heeft geen vinger naar haar uitgestoken.”

Manipuleren

Laura Divinere komt dan weer op voor Heard. Zij is de voormalige interieurontwerpster van de actrice. “Ik heb altijd een geweldige relatie met haar gehad”, vertelt ze. “De enige keren dat ik haar hoorde roepen? Wanneer Kate (de ex-assistente van Heard, red.) het verknoeide. En dat deed ze vaak.” In een gespreksopname tussen Divinere en Heard is ook te horen hoe de actrice zegt “dat ze enkel geïnteresseerd is in de waarheid en niemand wil manipuleren”.

De vrouw vertelt ook dat ze druk voelt van het juridische team van Depp om slecht te praten over Heard en details te delen over haar vermeende affaires met James Franco en Elon Musk. “Johnny noemde me een bedrieger. Ik was daar niet goed van. Ik wil hier helemaal niet zijn. Ik ken Amber helemaal niet als een agressieve persoon.” Al bevestigt ook zij dat ze nooit blauwe plekken of kneuzingen heeft gezien op het gezicht van Amber. “Enkel rode vlekken, door veel te huilen.”

