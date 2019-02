"Eindelijk vrouw", de transitie van Boudewijn tot Bo lva

26 februari 2019

Bron: Belga 0 Celebrities "De weg naar het andere geslacht is lang en zwaar. Fysiek, mentaal, emotioneel...", schrijft Bo Van Spilbeeck in de laatste alinea van het boek over haar transitie van man tot vrouw. Hoe moeilijk en hoe lang precies, dat heeft de VTM-journaliste in de circa 250 voorafgaande bladzijden beschreven in een autobiografie waarin geen enkel aspect uit de weg gegaan wordt over haar geslachtsverandering die omwille van haar bekendheid als Vlaamse tv-reporter nieuws werd tot aan de andere kant van de wereld. Een unieke meerwaarde in het boek is dat ook de echtgenote en kinderen van Bo aan het woord komen.

Naast het verslag van de transitie zoals beleefd door de hoofdrolspeelster zelf, is "Eindelijk vrouw" ook het verslag van een zoektocht naar geluk, want na meer dan vijftig jaar te zijn opgesloten in een lichaam dat niet bij haar paste, staat het voor Bo - u mag van de auteur in haar nieuwe voornaam zeker en vast een verwijzing naar de actrice Bo Derek zien - vast dat ze het geluk alleen kan vinden door all the way te gaan en dus ook de geslachtsoperaties te ondergaan. Dan blijkt dat het ook een boek is dat gaat over geluk in de zin van meeval hebben. De meeval dat haar omgeving meegaat in de wil om van geslacht te veranderen.

In die zin zijn Bo's echtgenote Marianne, haar dochter Michèle en zijn zoon Nicolas misschien wel evenzeer hoofdpersonages in dit boek als Bo zelf. Ontroerend zijn de brieven van Marianne, Michèle en Nicolas na het verslag van Bo, als een soort toegift, die de transitie perfect maken omdat het gezin Bo blijft steunen in haar zoektocht naar haar ware ik. Want Marianne werd 36 jaar geleden niet verliefd op de vrouw Bo, maar op de jongeman Boudewijn van wie ze twee kinderen kreeg.

"Maar ik krijg er wel iemand voor in de plaats die gelukkig is", stelt Marianne vandaag vast. Idem dito bij dochter Michèle (29). "Ik heb gezien hoe ongelukkig je was en alleen dat was al genoeg om mee te gaan in jouw verhaal", schrijft ze. En ook zoon Nicolas (27) schrijft, nadat hij heeft toegegeven hoe moeilijk en vreemd het allemaal voor hem was, "dat de transitie er is gekomen, vind ik goed. Omdat het is wat jij wilt en wat jou gelukkig maakt".

Verborgen leven

Toch is het allemaal niet van vandaag op morgen gegaan. Bo beschrijft uitvoerig hoe hij als jongen en man een verborgen leven leidt en vrouwenkleren draagt, eerst stiekem, maar de laatste 25 jaar ook soms in publiek, en dan vaak met de daver op het lijf dat hij zo bekenden, of zelfs zijn kinderen, zou tegenkomen. Het beeldenkatern met onder meer foto's uit het familiealbum toont hoe Bo tijdens haar jeugd al een paar keer op een theaterpodium optrad in vrouwenkleren. De vrouwelijke kant werd in de loop der jaren soms gecamoufleerd, bijvoorbeeld als de VTM-reporter Boudewijn Van Spilbeeck zich specialiseert in lucht- en ruimtevaart of nieuws uit de autowereld. Anderzijds vormen verslagen over modedefilés dan weer een welgekomen uitlaatklep om met vrouwenkleren bezig te zijn.

Kantelmoment

Het is pas wanneer de olympische atleet Bruce Jenner zich in 2015 op zijn 66ste laat omvormen tot de vrouw met de naam Caitlyn Jenner, dat het voor Bo duidelijk wordt dat je ook op vrij gevorderde leeftijd nog de omslag kunt maken. Intussen is het verborgen dubbelleven onhoudbaar geworden in de ogen van Boudewijn. En dan geeft een gesprek in februari 2017 met transgender-professor Petra De Sutter, in de marge van een interview voor VTM Nieuws, de finale duw om in het water te springen en voor de totale transitie te gaan. Het is het ultieme kantelmoment in het leven van Bo.

Vervolgens volgen we Bo in haar tocht langs psychologen en chirurgen, maar ook mensen die haar met make-up en logopedische oefeningen zullen helpen om haar uiterlijk en haar stem te vervrouwelijken. Interessant om zien is ook hoe de communicatie van de coming-out op dinsdag 29 januari 2019 wordt aangepakt. VTM steunt Bo in haar transitie. Vooral de medewerking van de familie en van de werkgever en collega's maakt het verhaal van Bo tot een successtory.

Het valt te vrezen dat vele andere mensen met genderdystrofie wellicht niet het geluk hebben dat hun omgeving hen begrijpt. Dat is ten slotte nog een functie die Bo voor zichzelf als in het beeld lopende transgender weggelegd ziet: begrip te kweken voor mensen die in het verkeerde lichaam geboren zijn en die daar ook iets aan doen.

De autobiografie "Eindelijk vrouw" van Bo van Spilbeeck telt 304 bladzijden en is uitgegeven bij Uitgeverij Horizon.