‘Einde vechtscheiding Angelina Jolie en Brad Pitt in zicht’ MVO

22 november 2018

06u22 0 Celebrities Er lijkt een einde te komen aan de voortslepende vechtscheiding van Brad Pitt en Angelina Jolie. De twee staan op het punt een overeenkomst te tekenen die het jarenlange gevecht om de voogdij van hun zes kinderen zou moeten stoppen.

Volgens bronnen lijken Brad en Angelina “nader tot elkaar te komen, maar kan er nog van alles veranderen zolang er geen handtekeningen zijn gezet”. Hun echtscheidingszaak komt voor op 4 december. De rechter die zich over deze zaak buigt, is dezelfde man die hen in het huwelijk liet treden. Op verzoek van de voormalig geliefden, helpt de man hen nu bij deze kwestie.

Het sprookje ‘Brangelina’ spatte in 2016 uiteen, nadat Brad zich tijdens een vlucht in een privéjet zou hebben misdragen tegenover hun oudste zoon Maddox. Volgens Angelina wilde de jongen destijds voor zijn moeder opkomen, nadat zij en Pitt ruzie kregen. Hierop zou de acteur, onder invloed van drank, zijn zoon fysiek belaagd hebben. Pitt ontkent dit stellig en zegt “niets dan het beste voor te hebben met zijn kinderen”.