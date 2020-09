“Eigenlijk had ik moeten eindigen als prostituee, of drugsverslaafde”: Alicia Keys openhartig over moeilijke jeugd SDE

Bron: The Guardian 0 Celebrities Zangeres Alicia Keys (39) groeide op in de ruige wijk Hell’s Kitchen in New York. Niet makkelijk, vertelt ze in een interview met The Guardian. “Een droom hebben is daar een luxe."

“Het New York waar ik vandaan kom, is erg duister, erg troosteloos", vertelt zangeres Alicia Keys, die opgroeide in de wijk Hell’s Kitchen, in The Guardian. “Het leek of er bioscopen waren, maar dat waren allemaal pornozaken, met prostituees op elke straathoek. Ik moest altijd iets baggy aandoen, iets donker, en m’n haar achterover kammen. Ik had het gevoel dat wanneer mensen me zouden zien, ze me zouden proberen aan te raken. Daarom ben ik altijd al zo'n tomboy geweest. Ik ben nooit het meisje geweest met mooie jurkjes en nagels, omdat dat niet kon. Voor heel veel meisjes is het nog steeds onveilig om daar over straat te lopen.”

Dat ze aan de wijk is kunnen ontsnappen, dankt ze aan haar grote droom: muziek maken. Dat zingt ze ook in haar nieuwe single, ‘Underdog’, die mee geschreven werd door Ed Sheeran. “Ik ben die persoon van wie niemand verwachtte dat ze uit Hell’s Kitchen zou raken. Die eigenlijk had moeten eindigen als prostituee, als jonge moeder van 16 jaar oud, of als drugsverslaafde. Ik ben die persoon die op het verkeerde moment op de verkeerde plaats had moeten zijn, en die gewond of vermoord was. En wat is een droom eigenlijk? Het is een luxe, wanneer er rekeningen te betalen zijn en je eten op tafel moet zetten voor je kinderen.”

In haar muziek probeert ze dan ook om haar verleden te verwerken. “Ik begrijp zo goed wat het betekent om de kracht te vinden om je eigen pad te volgen”, zegt ze. “Alle liedjes die ik ooit schreef, worden beschouwd als stimulerend of opbeurend, maar ik schreef ze toen ik m’n diepste punt had bereikt. Want ik moest mezelf eraan herinneren dat ik dit nooit mocht vergeten."

