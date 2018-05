'Eeuwige vrijgezel' Hugh Grant (57) geeft jawoord aan Zweedse vriendin lva

26 mei 2018

00u18

Bron: BuzzE 0 Celebrities Hugh Grant is getrouwd. De Love Actually-acteur gaf vrijdag in Londen zijn jawoord aan de Zweedse televisieproducent Anna Eberstein, meldt E! News. Bij de ceremonie in de Londense wijk Chelsea waren vrienden en familieleden aanwezig.

Dat de twee nog voor het einde van de maand in het huwelijksbootje zouden stappen was al uitgelekt. The Sun ontdekte dat doordat de twee gingen trouwen in het Londense stadsdeel Kensington and Chelsea. Wanneer koppels daar willen trouwen moeten ze dat minstens 29 dagen van tevoren bekendmaken. De aankondiging wordt vervolgens gedurende die periode getoond in het stadhuis.

Het koppel is getrouwd in intieme kring. De bruid droeg een eenvoudig lichtblauw hemd en een wit kort rokje, de bruidegom een donkerblauw kostuum. Na de ceremonie stonden auto's met chauffeurs hen op te wachten en reden ze samen met hun gasten, Anna's ouders en twee broers, Hugh's vader en broer en hun twee oudere kindjes, naar een anonieme locatie.

Hugh (57) en Anna (39) kregen in maart dit jaar hun derde kind. Voor de 57-jarige acteur was het zijn vijfde kind in zeven jaar. Ook heeft de Notting Hill-ster twee kinderen met zijn ex Tinglan Hong.

Hugh en Anna zijn inmiddels zes jaar samen.