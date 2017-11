"Eerste indruk? Het Witte Huis is eigenlijk redelijk klein": Ian Thomas bezoekt Washington D.C voor zijn show Ian's World: Vlog 4 Redactie

Voor zijn show in de Amerikaanse hoofdstad Washington, hangt Ian Thomas eerst de toerist uit. Hij wandelt rond het Witte Huis en bezoekt het Lincoln Memorial. Maar daarna is het back to business: soundcheck, fotoshoot en een optreden.

