“Een teken van de duivel”: Kanye West ziet komst van coronavaccin met argwaan tegemoet Sven Van Malderen

08 juli 2020

19u25

Bron: Forbes 0 Celebrities Kanye West heeft in een vier uur durend interview met zakenblad Forbes enkele opvallende uitspraken gedaan. Zo ziet de Amerikaanse rapper de komst van een coronavaccin met de nodige argwaan tegemoet, hij ontwaart er zelfs “het teken van de duivel” in. Daarnaast zegt hij ook zijn steun in president Donald Trump op. Als tegenreactie wil hij aan de Amerikaanse verkiezingen deelnemen met een eigen partij, de Birthday Party. “Want als wij winnen, zal het zijn alsof iedereen tegelijk verjaart.”

West maakte bekend dat hij in februari zelf geveld werd door het coronavirus. “Ik lag te rillen in bed. Ik nam de ene warme douche na de andere en leerde uit filmpjes hoe ik die ziekte moest bestrijden.”

Een efficiënt vaccin zou dan als een geschenk uit de hemel komen, toch? Niet dus. “Veel kinderen zullen gevaccineerd worden en verlamd raken”, meent West. “Ik kijk die evolutie met heel wat argwaan tegemoet. Voor mij is zo’n vaccin het teken van de duivel. Mensen van kwade wil willen op die manier chips in ons planten, zodat de poorten van de hemel gesloten zullen blijven. Dat is het droevigste aspect van allemaal: niet iedereen zal de hemel kunnen betreden.”

Wat de rapper dan wel voorstelt? “Bidden. We moeten bidden voor vrijheid. We mogen geen dingen meer doen die God kwaad maken.”

Antivaxxers

West schaart zich met die opvattingen uitdrukkelijk in het kamp van de antivaxxers. De wetenschap heeft hun theorieën echter al meermaals naar de prullenmand verwezen.

Neem nu het risico op verlamming, waar West over sprak. Er bestaat wel degelijk een aandoening die na een vaccinatie dat effect kan hebben. Bij het syndroom van Guillain-Barré raken zenuwen ontstoken als gevolg van een auto-immuunreactie. De ziekte komt naar schatting 1 op een miljoen keer voor na een griepprik, eerder verwaarloosbaar dus.

De antivaxbeweging is echter ook in ons land nog lang niet uitgestorven. “We zien dat ze actief blijven”, stelde epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) twee maanden geleden in ‘De Morgen’. “Er blijven allerlei complottheorieën circuleren. Die gaan soms echt de ratio voorbij. Dat het coronavirus een complot is bijvoorbeeld. Dat er helemaal geen virus circuleert, maar dat dit allemaal een manier is om mensen binnen te houden en te controleren. Te gek voor woorden.”

“Het zijn natuurlijk gouden tijden voor complotdenkers. De overheid heeft erg verregaande maatregelen moeten nemen. Dit is een ongeziene crisis en dat betekent dus dat het zowel voor wetenschappers en politici aftasten en zoeken is. Het is dansen op een slappe koord, maar dat maakt dus ook dat je als overheid vatbaarder bent voor wantrouwen.”

Kim Kardashian als adviseur

Terug nu naar West, die in het interview ook benadrukte dat hij zijn vertrouwen in Trump verloren heeft. “Zijn beleid ziet er één grote knoeiboel uit. Als Trump er niet was, zou ik opgekomen zijn als Republikein. Maar nu doe ik het dus als onafhankelijke.”

Zijn presidentskandidatuur moet wel degelijk serieus genomen worden, benadrukt de rapper. “Het is zeker geen publiciteitsstunt voor mijn volgende album.”

Dat hij in verschillende staten al deadlines gemist heeft om zijn naam op het kiesbiljet te zien verschijnen, kan hem niet deren. “Ik kan het coronavirus altijd als excuus inroepen, dat komt dus wel in orde. Ik ga nog met verschillende experts praten, zoals Joe Biden, Jared Kushner (de schoonzoon van Trump die fungeert als zijn adviseur; nvdr) en andere mensen uit het Witte Huis. Momenteel heb ik nog maar twee adviseurs: mijn vrouw Kim Kardashian en (Tesla-CEO; nvdr) Elon Musk.”

Pikant detail: West wil dus wel de democratische presidentskandidaat Biden ontmoeten, maar een hoge pet heeft hij niet van hem op. “Clinton, Obama en Trump waren speciaal, maar Biden? Komaan, serieus blijven... Of zijn we vergeten dat hij zei dat we niet echt zwart zijn als we niet voor hem zouden stemmen?”