“Een logeerpartijtje met James Bond”: ‘The Crown’-actrice Helena Bonham Carter over bijzonder bezoekje aan The Queen SDE

12 november 2019

21u23 0 Celebrities Binnenkort is Helena Bonham Carter (53) te zien als prinses Margaret in de Netflix-serie ‘The Crown’. Maar de actrice is geen onbekende voor het Britse koningshuis. In een interview met Radio Times vertelt Helena dat ze jaren geleden een logeerpartijtje had in Windsor Castle, samen met acteurskoppel Rachel Weisz (49) en Daniel Craig (51).

Helena Bonham Carter vertelt in Radio Times dat ze zo’n tien jaar geleden mocht gaan logeren in Windsor Castle, waar de Britse koninklijke familie regelmatig verblijft. “Het is leuk!”, aldus de actrice. “Rachel Weisz was daar samen met James Bond (oftewel acteur Daniel Craig, red.). Ik verbleef in de kamers van prins Charles. We hebben gedineerd en daarna gaven de Queen en prins Philip ons een rondleiding." En het koninklijke echtpaar had voor nog meer verrassingen gezorgd. “Ze hadden in hun archief iets gevonden dat elk van ons zou plezieren", verklapt Helena. “Dus Tim (Burton, regisseur en Helena’s ex, red.) kreeg een eerste editie van ‘Alice in Wonderland', en ik ontving een brief van Lionel Logue, die de spraaktherapeut van de koning was.” Een goeie zet van de Queen, want Helena speelde een hoofdrol in ‘The King’s Speech’, over Lionel en koning George VI. “Het was erg ontroerend", bekent de actrice.