“Ed Sheeran en echtgenote Cherry verwachten eerste kindje samen” SDE

12 augustus 2020

07u13

Bron: Metro UK 2 Celebrities Wordt Ed Sheeran (29) binnenkort voor het eerst vader? Als we de Britse media mogen geloven in ieder geval wel. Zij schrijven dat zijn echtgenote, Cherry Seaborn (28), nog deze zomer zal bevallen.

Ed Sheeran als vader, het komt voor iedereen als een grote verrassing. Maar in het Verenigd Koninkrijk zijn ze er rotsvast van overtuigd dat er wel degelijk nageslacht zit aan te komen. Door de lockdown - als gevolg van de coronacrisis - konden Ed en z'n echtgenote Cherry de zwangerschap lang geheim houden, klinkt het.

“Ed en Cherry zijn in de wolken", verklapt een bron. “Ze zijn zo opgewonden, maar blijven wel nuchter. De lockdown was het perfecte excuus om niet te veel buiten te komen, maar nu de geboorte nadert en de spanning stijgt, is de tijd gekomen om vrienden en familie op de hoogte te brengen."

Het koppel, dat in 2018 trouwde, zou de zwangerschap uitzitten op hun landgoed in Suffolk. “Op dit moment zijn ze bezig met de laatste voorbereidingen thuis”, klinkt het. “De baby wordt later deze zomer verwacht. Het is een erg gelukkige tijd. Beide families zijn opgetogen en kunnen niet wachten om het kindje te ontmoeten."

Ed en Cherry leerden elkaar op school kennen. Pas in 2014 sloeg de vonk écht over. Vier jaar later stapten ze in het huwelijksbootje. Ze blijven grotendeels uit de publieke belangstelling en verblijven op hun enorme landgoed - dat al grappend ‘Sheeranville’ wordt genoemd. Een jaar geleden kondigde Ed aan dat hij een welverdiende pauze zou nemen van het toeren en muziek maken. “Het is tijd om wat van de wereld te zien”, klonk het toen. “Ik beloof dat ik terug zal komen met nieuwe muziek wanneer de tijd er rijp voor is, en ik iets meer geleefd heb zodat ik effectief iets heb om over te schrijven.” Klinkt als het perfecte excuus om aan baby’s te beginnen.

De zwangerschap is door het koppel nog niet bevestigd.