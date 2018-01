"Echtpaar" Kidman en Skarsgård ook bij SAG Awards weer in de prijzen LVA

22 januari 2018

04u43

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Nicole Kidman en Alexander Skarsgård zijn opnieuw in de prijzen gevallen met hun rollen als echtpaar Perry en Celeste Wright in de HBO-serie Big Little Lies. Vannacht wonnen ze de SAG Awards voor beste actrice en acteur in een miniserie.

De twee kregen veel lof voor de manier waarop ze in de serie een relatie lieten zien waarin huiselijk geweld voorkomt. Bij de Emmy's in september wonnen de twee acteurs ook al een award voor Big Little Lies, en eerder deze maand gingen ze er allebei met een Golden Globe vandoor. Bij die ceremonies won Skarsgård in de categorie beste bijrol, bij de prijzen van de Screen Actors Guild komt die categorie niet voor en werd hij genomineerd voor de titel beste acteur.

De acteur versloeg daarmee Benedict Cumberbatch, Jeff Daniels, Robert De Niro en Geoffrey Rush. In de categorie van Nicole Kidman waren de andere genomineerden Big Little Lies-collega's Laura Dern en Reese Witherspoon, en Jessica Lange en Susan Sarandon voor hun rollen in serie Feud.

Het door Nicole en Reese Witherspoon geproduceerde Big Little Lies zou eigenlijk een miniserie zijn, maar na het grote succes kondigde HBO eind vorig jaar aan dat er toch een tweede seizoen komt.