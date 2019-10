‘Dynasty’-actrice Diahann Carroll is op 84-jarige leeftijd overleden KD

04 oktober 2019

19u37

Bron: ANP 2 TV De Amerikaanse actrice Diahann Carroll is vrijdag op 84-jarige leeftijd thuis overleden. Dat bevestigt haar familie. Diahann was vooral bekend als Dominique Deveraux in ‘Dynasty’. Met die rol was ze in de jaren tachtig de eerste zwarte actrice die schitterde in een primetime soapserie.

Diahann Carroll Johnson won in 1969 een Golden Globe voor haar rol als Julia Baker in de tv-serie ‘Julia’ en werd in 1975 genomineerd voor een Oscar voor haar rol in de film Claudine. Ze speelde in diverse televisieseries, waaronder ‘Grey's Anatomy’ en ‘White Collar’. Diahann Carroll stierf in haar huis in Los Angeles, maakte haar dochter bekend aan The Hollywood Reporter. De actrice trouwde in haar leven vier keer.