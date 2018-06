'Dva Vodka' zorgt voor ophef in Rusland: Tom Waes moet het

uitleggen op Russische televisie

05 juni 2018

Onlangs liet Tom Waes (49) zijn WK-lied 'Dva Vodka' op de wereld los. Een geüpdatete versie van 'Dos Cervezas', waarin Tom voor de verandering twee wodka's bestelt. Ook nu is het nummer een uit de hand gelopen grap, maar dat wilden ze in Rusland toch eventjes zeker weten. De Russische zender NTB skypete even met Waes om verhaal te halen.

"We hadden al gemerkt dat er de voorbije dagen redelijk wat Russische reacties waren op de clip op Youtube", schetst tekstschrijver Jesse Fabré van De Mensen de situatie. "Er waren ook al een aantal Russische websites die een stuk hadden geschreven, maar dat konden we niet lezen. (lacht) En maandag kregen we dan een interviewaanvraag binnen van een Russische televisiezender. Ik heb dat dan gecheckt bij VRT-journalist en Ruslandkenner Jan Balliauw, die ons vertelde dat het om de derde grootste zender van Rusland ging. En die hebben bijgevolg ook een druk bekeken journaal. Het is best wel grappig dat dit nummer leeft in Rusland, ja."

Géén grap

De Russische kijkers lijken zich vooral af te vragen of Tom een grapje maakt of niet. "Ze twijfelden of Tom wist dat Russen meer zijn dan wodka, balalaika en kozakkenkostuums", aldus Jesse. "Dat werd duidelijk door enkele commentaren op Youtube. Dit ligt duidelijk wat gevoeliger dan wat we zelf gedacht hadden. Als je een nummer zou maken over Nederland waarin je het hebt over windmolens, klompen en kaas, dan zou er niet meteen een probleem zijn."

In Rusland was dat duidelijk wél het geval en dus mocht Tom het komen uitleggen op de Russische televisie. Dat gebeurde via Skype. "Tom dacht in eerste instantie dat het een grap was van iemand als Gunther D. Maar intussen beseffen we wel dat het een écht gesprek was. Tom heeft ook de zekerheid gekregen dat hij nog welkom is in Rusland, dus hij kan sowieso gaan supporteren voor de Rode Duivels!"