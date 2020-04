‘Dukes of Hazzard’-pin-up Catherine Bach verschijnt opnieuw in het openbaar SDE

20 april 2020

17u03

Bron: The Sun 0 Celebrities Er zijn nieuwe foto’s opgedoken van Catherine Bach (66), de vrouw die ooit haar benen liet verzekeren voor liefst 1 miljoen dollar (zo’n 920.000 euro). De actrice werd dan ook wereldberoemd omwille van de korte jeansshortjes - Daisy Dukes - die ze in de tv-serie ‘Dukes of Hazard’ droeg.

Catherine hoorde van de rol via haar eerste echtgenoot, David Shaw. Eenmaal aangekomen op de auditie was de reactie echter redelijk lauw: de producenten bleken op zoek naar een Dolly Parton-lookalike. Maar Catherine liet zich niet doen en wist hen voor zich te winnen. De actrice liet zich meteen ook gelden. Toen ze hoorde dat haar personage een trui met rolnek, laarzen en rokje moest dragen, protesteerde ze. Catherine kwam opdagen in een t-shirt, ultrakort afgeknipte jeansshort en hoge hakken en kon zo de producenten overtuigen.

Toen de reeks in 1985 eindigde, werd het op acteervlak stil rond de knappe brunette, al mocht ze nog twee keer opdraven in een film over de serie: in 1997 en 2000. Toch wil dat niet zeggen dat Catherine tegenwoordig droog brood moet eten. Zo’n jaar geleden werd haar vermogen nog op zo’n 10 miljoen dollar (9.203.357 euro) geschat.

Liefdesleven

Catherine’s eerste huwelijk met David Shaw eindigde in 1981, toen ze op het hoogtepunt van haar succes stond. Later stapte ze opnieuw in het huwelijksbootje, met advocaat Peter Lopez. Het koppel kreeg twee kinderen, Sophia en Laura. In 2010 kwam er aan hun geluk echter een einde toen Peter stierf na een zelf toegebrachte schotwond. Voor Catherine was de shock groot, want volgens de actrice vertoonde haar echtgenoot geen tekenen van depressie. “We waren samen. Negentien jaar lang waren we gelukkig”, vertelde ze. “Ik sprak een paar dagen geleden met onze tandarts, en ze zei: ‘Ik heb Peter net een week geleden onderzocht.’ Dat klopt niet. Je gaat niet naar de tandarts wanneer je zoiets gaat doen.”

Op de nieuwe foto’s is te zien hoe Catherine al telefonerend haar hondjes uitlaat. Zonder shortje, weliswaar.