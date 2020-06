‘Drugs-sms’jes’ inzet in rechtszaak Johnny Depp: “Ik heb meer wit spul nodig, ASAP” SDE

26 juni 2020

De rechtszaak tussen Johnny Depp (57) en de uitgevers van de Britse krant The Sun, News Group Newspapers, is nog niet begonnen, maar de beschuldigingen vliegen al in het rond. Nadat eerder al geruchten over de affaires van Amber Heard (34) een hot topic waren, zijn nu enkele sms'jes die Johnny in 2015 verzond onderwerp van gesprek.

Even recapituleren: in 2017 scheidden ‘Pirates of the Caribbean’-acteur Johnny Depp en z'n ex Amber Heard, die hij leerde kennen op de set van ‘The Rum Diaries’, na geruchten van mishandeling. Hij zou haar meermaals slaag gegeven hebben, hij beschuldigt háár dan weer van handtastelijkheden. In 2018 noemde de Britse krant The Sun Depp op basis van die geruchten een ‘wife beater’, iemand die z'n vrouw mishandelt. Daarop deed de acteur de krant en diens uitgevers een proces aan wegens laster en eerroof. Na een hoop uitstel zal dat proces op 7 juli van start gaan in Londen. In afwachting warmen de advocaten van beide partijen al op, waardoor we al een zicht krijgen op de pleidooien. Elon Musk reageert op geruchten over triootje met Amber Heard en Cara Delevingne: “Niets van aan”

Donderdag vroegen de advocaten van The Sun bijvoorbeeld aan het Hooggerechtshof om de rechtszaak van Depp te verwerpen, omdat hij belangrijke sms’jes niet met hen gedeeld had. In die berichtjes, die hij in 2015 in Australië verzond, lijkt hij z'n assistent Nathan Holmes om drugs te vragen. “Mag ik opnieuw extatisch zijn?”, schreef hij bijvoorbeeld. Volgens advocaat Adam Wolanski is dat een “duidelijke verwijzing naar XTC”. Diezelfde dag sms’te Depp z'n assistent ook: “Ik heb meer wit spul nodig. ASAP.” “Dat moet wel een verwijzing naar cocaïne zijn", zegt Wolanski.

Drie dagen aanvallen

Waarom dat belangrijk is? Wolanski - en Depps ex-vrouw Amber Heard - beweren dat de actrice haar echtgenoot betrapte met een zak MDMA (XTC, red.) en hem daarop confronteerde. Daarop zou Depp in woede zijn uitgebarsten: “Die aanval werd geactiveerd doordat Ms. Heard hem drugs zag gebruiken en hem erover aansprak", zegt Wolanski. Naar verluidt zou daarop een “drie dagen durende beproeving van fysieke aanvallen" gevolgd zijn. En laat dat nu net zijn wat The Sun moet aantonen: dat Depp wel degelijk een ‘wife beater’ is.

Of Mr. Depp om drugs gevraagd heeft? Daar gaat het niet om. Advocaat David Sherborne

Volgens de acteur is daar niets van aan. “Hij ontkent uitdrukkelijk” dat hij toen drugs nam, dat Amber drugs vond of dat het koppel op dat moment over drugs gepraat heeft, klinkt het bij z'n advocaat David Sherborne. Hun ruzie zou het gevolg geweest zijn van een discussie over een aanvulling van hun huwelijksovereenkomst waar Heard het niet mee eens was. “Ze barstte uit in een langdurige en extreme woede”, klinkt het. Dat Depp de sms’jes niet indiende, was overigens niet bewust, zegt z'n advocaat. “De gedaagden beweren ten onrechte dat Mr. Depp dit document heeft achtergehouden omdat het ‘zeer schadelijk’ zou zijn voor z'n zaak”, legt hij uit. “Hun impliciete beschuldiging is dat hij het opzettelijk heeft gedaan. Dat klopt niet. Ten eerste heeft de eiser het document al eens verstrekt in de Amerikaanse rechtszaak rond smaad (die Depp aanspande tegen Heard, red.).” Volgens Sherborne heeft het team van The Sun toegang tot die documenten, en zou Depp ook op de hoogte zijn gebracht dat hun advocaten die bepaalde documenten ingekeken hebben. “Ten tweede gaat het in deze zaak of de gedaagden kunnen bewijzen dat de eiser huiselijk geweld gepleegd heeft en Ms. Heard in gevaar heeft gebracht. Het gaat niet om of Mr. Depp om drugs gevraagd heeft."

Triootje

Eerder deden al geruchten de ronde dat Amber Heard tijdens haar huwelijk met Depp een affaire zou hebben gehad met zowel topmodel Cara Delevingne als Tesla-oprichter Elon Musk. Ze zouden zelfs een triootje gehad hebben. Dat ontkende Musk al: “Cara en ik zijn vrienden, maar we zijn nooit intiem geweest. Amber en ik begonnen pas een maand nadat de scheiding werd ingediend, uit te gaan." Maar sms’jes lijken dat nu te ontkennen. Op 22 mei 2016 - een dag nadat Depp z'n vrouw zou hebben aangevallen met een telefoon - stuurde de actrice een berichtje naar een zekere ‘Rocketman’ - met het telefoonnummer van Musk. De man bood aan om beveiliging voor haar te regelen, omdat “ze al eerder had gepraat over hoe gewelddadig J. kon zijn.” Daarop reageerde de actrice dat ze de scheiding gaat aanvragen en een omgangsverbod wil regelen.

Deze berichtjes spreken duidelijk de bewering van Musk tegen dat hij ‘nooit in de buurt was van Amber tijdens haar huwelijk.‘ Advocaat Adam Waldman

Volgens Adam Waldman, een andere advocaat van Depp, toch het bewijs dat er iets meer gaande is tussen de twee. “Vorige week beweerde Elon Musk publiekelijk dat z’n relatie met Amber Heard pas eind juni 2016 begon", zegt Waldman. “Een datum die heel handig later valt dan het moment in mei, toen Ms. Heard haar bedrog uitvoerde. Ze beweerde toen dat Mr. Depp een telefoon in haar gezicht gooide en haar sloeg. Maar deze berichtjes tussen Ms. Heard en Mr. Musk spreken duidelijk de bewering van Musk tegen dat hij ‘nooit in de buurt was van Amber tijdens haar huwelijk.‘”

