“Drake schroeft security op vanwege Kanye” MVO

17 december 2018

07u29

Bron: ANP 0 Celebrities Drake zou extra beveiliging hebben ingezet bij zijn huis in de chique wijk Hidden Hills even buiten Los Angeles. Daar wonen ook Kim Kardashian en Kanye West, die de afgelopen dagen flink van leer trok tegen Drake op social media.

Volgens een bron van People nam de Canadese rapper de maatregel nadat Kanye donderdag en vrijdag meer dan honderd tweets had verstuurd die direct of indirect met zijn ruzie met Drake te maken hadden. Kanye beschuldigde Drake er onder meer van mentale stoornissen belachelijk te maken en zijn familie aan te vallen. Tegelijkertijd nam hij het zijn vakgenoot ook kwalijk dat die nog wel contact heeft met andere leden van de Kardashian/Jenner-familie, maar niet met hem wil praten. Drake heeft niet publiekelijk gereageerd op de tirade.

Kanye haalde ook uit naar zwager Travis Scott, die in een nummer met Drake rapt over zijn voorkeur voor een ander sportmerk dan dat van de echtgenoot van Kim Kardashian. Later in het weekend was Kanye beter gemutst en twitterde hij: “Drake en Trav houden meer van Ye dan wie dan ook en ik hou ook van die jongens. We houden van iedereen.”

Sinds zaterdag heeft Kanye niets meer van zich laten horen op social media, volgens de bron van People is dat op dringend verzoek van zijn echtgenote. “Het is duidelijk dat het niet goed met hem gaat. Kim wil gewoon dat hij van Twitter wegblijft.”