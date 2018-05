"Drake heeft geheime zoon met pornoster" MVO

30 mei 2018

06u29 0 Celebrities Drake (31) heeft een kind verwekt bij een pornoster en houdt het jongetje nu geheim. Dat beweert althans zijn rivaal Pusha T in een nieuw nummer.

Pusha T liet het nummer, 'The Story of Adidon', dinsdag voor het eerst horen op de radio. Daarna plaatste hij het op Soundcloud, met als cover een foto van Drake met een zwart geschminkt gezicht. Op social media benadrukte Pusha T dat de 'blackface'-foto van Drake niet is gefotoshopt.

De twee rappers maken al de hele week ruzie. Dat begon met het nieuwe album van Pusha T, geproduceerd door Kanye West, waarop hij beweert dat Drake zijn muziek niet zelf schrijft. De Canadees reageerde daarop door een foto te verspreiden van een factuur die hij zogenaamd zou sturen naar het label van Kanye voor "promotionele hulp en het reanimeren van een carrière".