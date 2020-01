“Dr. Phil? Eerder Dr. Kill”: tv-psycholoog zet huis met ‘gruwelijk bizar’ interieur te koop TDS

03 januari 2020

17u00

Bron: Realtor 8 Celebrities Heb je zo’n 5,2 miljoen euro op overschot en heb je een excentrieke en ongewone smaak? Dan is de villa van Phil McGraw (69), zoals Dr. Phil echt heet, ongetwijfeld een woning voor jou. De beroemde tv-psycholoog heeft zijn landgoed in Beverly Hills te koop gezet en de wereld raakt maar niet uitgepraat over het interieur.

Het is uniek - dat is wel het minste wat je kan zeggen over het landgoed van Dr. Phil in Los Angeles. Hoewel de buitenkant van de riante woning doet vermoeden dat er achter de gevel voor een eerder klassiek interieur werd gekozen, bewijst de binnenzijde van de villa het tegendeel. Verschillende muren van het huis kregen niet alleen een ‘grimmig’ donker kleurtje, ook de meubelstukken en bizarre objecten doen de wenkbrauwen fronsen. Zo werd een muur van de eetkamer volledig bekleed met geweren en pistolen, staan er vreemde beeldjes van konijnen en beren verspreid die je ogen vanuit elke hoek volgen en bestaat de trapleuning uit kronkelende valse houten takken.

De woning staat sinds donderdag te koop, voor zo’n 5,2 miljoen euro. De villa heeft vijf slaapkamers en zes badkamers en er is ook een zwembad en een groot terras aanwezig. Dr. Phil kocht het pand in 2007, maar tegenwoordig wordt het huis voornamelijk bewoond door zijn zoon Jordan. Neem een kijkje!