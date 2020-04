‘Doodsbange’ vrouw van Noel Gallagher verbreekt stilzwijgen: “Mijn kinderen hebben hun oom nog nooit ontmoet” TDS

04 april 2020

Sara MacDonald (48) heeft zich voor het eerst uitgesproken over de aanhoudende vete tussen haar man Noel Gallagher (52) en zijn broer Liam (47). In een interview met de Britse editie van modeblad Vogue zegt Sara dat ze 'doodsbang' is dat haar zonen Donovan (12) en Sonny (9) bij de familiale problemen betrokken zullen raken. Ze heeft haar kinderen inmiddels verboden online iets op te zoeken over de 'Oasis'-rockers, omdat ze vreest voor v oor wat ze zullen vinden.

“De nieuwe schoolvrienden van mijn zoon Donovan kunnen niet begrijpen waarom hij zijn oom nog nooit heeft ontmoet. En dus ging hij op Google een kijkje nemen”, vertelt Sara in het blad. “Ik zei onmiddellijk: ‘Je moet stoppen, je gaat vreselijke dingen over ons lezen.’ Ik wil niet dat mijn jongens denken dat zoiets een normale relatie tussen broers is.”

MacDonald maakt zich ook zorgen dat Liam zijn neefjes zou kunnen lastigvallen. Eerder had Liam zich al vijandig uitgelaten tegenover zijn nichtje Anais, en Sara wil vermijden dat de geschiedenis zich herhaalt. In die bewuste berichten, die Noel destijds zelf openbaar maakte, schreef Liam aan Anais het volgende: “Zeg tegen je stiefmoeder dat ze heel goed moet oppassen.” Sara krijgt er koude rillingen van: “Anais had al tijdens het opgroeien een band met Liam. Om dan van je eigen oom te moeten horen dat hij je in het openbaar zulke dingen noemt, dan vraag ik mezelf af hoelang het nog zal duren voor hij dat ook bij Sonny of Donovan doet.”

Door de jaren heen stelde Sara een groot dossier samen waarin ze de vele online uitbarstingen van Liam heeft verzameld. Hoewel de vete zich vooral uit in kwetsende woorden, herinnert Sara zich ook een stevig gevecht dat de ‘Oasis’-broertjes ooit in een hotelkamer uitvochten. “Ze rolden rond als gekken. Noels overhemd was helemaal verscheurd. We vertrokken, maar toen realiseerde ik me dat ik mijn tas daar had achtergelaten. Noel klopte op de deur, maar hij werd door de gang geslingerd. Het werd gewoon onhoudbaar, het was zo vermoeiend.”

Bedreigingen

Ook Sara werd al bedreigd door Liam, zelfs in die mate dat Noel zich genoodzaakt voelde aan de alarmbel te trekken. “Het is niet de eerste keer dat Liam zulke berichten stuurt, of dat hij op mijn vrouw haar telefoon bedreigende voicemails achterlaat”, zei hij toen tegen The Guardian. Noel stak daarbij niet onder stoelen of banken dat hij hekelt dat er geen juridische gevolgen zijn voor zijn broer, naar eigen zeggen “vanwege zijn status als beroemdheid.”

“Als hij mijn vrouw of mijn tienerdochter bedreigt, dan denk ik: moest je geen rockster zijn, moest je gewoon een nonkel zijn die in een garage werkt, dan kreeg je sowieso bezoek van de politie. Maar net omdat je een rockster bent kom je weg met deze rotzooi.” Toen Noel de vraag kreeg of de twee zich ooit zullen verzoenen antwoordde hij koelbloedig: “Er zit één fataal gebrek aan mijn anders perfecte persoonlijkheid, en dat is dat ik mensen nooit meer vergeef.”

10 jaar ruzie

De broertjes Gallagher hebben inmiddels al ruim 10 jaar ruzie met elkaar, sinds Oasis in 2009 uit elkaar ging. De groep kwam volgens Noel abrupt tot een einde toen Liam met een gitaar op hem afstormde op de avond dat hij uit de band stapte in Parijs. “Hij hakte mijn hoofd er bijna af”, aldus Noel. Hij onthulde toen de ware reden van de Oasis-split: “Liam wilde in het tourprogramma reclame maken voor zijn kledingmerk ‘Pretty Green’.” Noel weigerde dat plan en zei dat Liam daarvoor maar moest betalen, net als andere sponsors. Daarop ging Liam dus een gitaar halen, met alle gevolgen van dien.

Noel bekende wel dat hij spijt had van de manier waarop hij afscheid nam van zijn broer. “Het had zo niet moeten lopen. We moesten nog slechts twee optredens doen. Nadien hadden we een lange break kunnen nemen, zelf ons ding kunnen doen en dan had dit allemaal niet moeten gebeuren. Liam moet me niet hebben. Ik schiet ook niet met hem op, maar hij haat me echt op een agressieve manier. Het was voor iedereen beter dat ik opstapte.”

De roem die de broers wisten te vergaren, gooide nog meer olie op het vuur. Rijkdom, bekendheid, vrouwen, drank en drugs bleken een explosieve combinatie, die de kloof tussen de broers alleen maar groter maakte. En dat wist ook Noel: “Ze zeggen altijd ‘werk nooit met kinderen of dieren’, maar niemand heeft het ooit over de idioten”, zei hij toen onomwonden. “Ik kan geen dag langer met Liam werken.”

Klappen incasseren

Hoewel er voor 2009 nooit officieel sprake was van een vete, liep het al van bij de start van Oasis in 1991 stroef. Het debuutalbum van de band, ‘Definitely Maybe’, kwam binnen op nummer één, maar tijdens hun Amerikaanse tournee verkocht Liam zijn broer plots een mep op het podium. In 1996 verliet Liam al eens de band, waarna Oasis verder ging met een vervanger. De optredens draaiden echter rampzalig uit, waarna hij weer aan boord kwam.

In mei 2000 liep het opnieuw mis: Noel deelde in Barcelona een rake klap uit aan Liam na een ruzie over Noels dochter Anais. De gevolgen bleven lang aanslepen: in december van 2002 werd de nieuwe Oasis-tournee uitgesteld. Ook in de jaren nadien bleef de sfeer verziekt, de rest is geschiedenis.