"Dood George Michael was zelfmoord" mvdb

21 juli 2018

16u21

Bron: ANP-BuzzE 2 Celebrities George Michael maakte zelf een eind aan zijn leven. Dat schrijft zijn partner Fadi Fawaz in e-mails waar de Britse tabloid The Sun over beschikt. Volgens Fawaz stapte de zanger na vier eerdere pogingen uit het leven op kerstavond 2016 en niet op eerste kerstdag, zoals tot nu toe was gemeld.

Onderzoek naar de doodsoorzaak wees destijds uit dat Michael een natuurlijke dood stierf. De zanger leed aan een verzwakt hart en een vervette lever, volgens een van de betrokken lijkschouwers, Darren Salter. De 53-jarige popartiest overleed in zijn huis in Goring-on-Thames.



"Ik heb er genoeg van dat mensen me vragen wat er op eerste kerstdag is gebeurd", schrijft Fawaz. "Om nog een paar vragen te beantwoorden, bevestig ik nu dat George stierf op de verjaardag van zijn moeder. Om nog maar te zwijgen van het feit dat het hem vijf pogingen kostte om een einde aan zijn leven te maken. Dit moet verteld worden", aldus Fadi in zijn e-mails.

Alarmnummer

De kapper vond zijn partner dood in bed op 25 december 2016. In een telefoongesprek met het alarmnummer stelde hij toen dat George's lichaam 'koud, blauw en erg stijf' was. Dat zou erop kunnen wijzen dat de zanger al langere tijd dood was.

Eerder dit jaar kondigde Fawaz juridische stappen aan tegen de familie van Michael, om een deel van het fortuin van de zanger te eisen. Ook weigert hij te vertrekken uit het huis van George in het centrum van Londen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.