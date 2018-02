"Dikke hoer, ga gewoon dood": Yanina Wickmayer krijgt gore haatberichten KD

22 februari 2018

Ondanks haar zege op het toernooi in het Amerikaanse Surprise, moet Yanina Wickmayer het ontgelden op sociale media. Een boze gokker (?) wenst haar de vreselijkste dingen toe. Het is niet de eerste keer dat Yanina met gore haatberichten te maken krijgt.

"Luister naar mij, f*cking lelijke hoer", begint de anonieme schrijver z'n relaas. Daarop volgt een gore scheldpartij waarin haar o.a. een verkrachting wordt toegewenst. Hij of zij hoopt dat Yanina's ouders aan een hersentumor zullen sterven. Zeer pijnlijk voor de tennisster, die haar moeder op haar 9de verloor aan kanker.

Ook Yanina's echtgenoot Jérôme wordt niet gespaard. Hij mag aan de vreselijkste ziekte sterven, zodat Yanina alleen achterblijft...

(lees verder onder de foto)

Niet de eerste keer

Na haar uitschakeling in de eerste ronde van het ITF-toernooi in Cagnes-sur-Mer in mei vorig jaar kreeg Yanina ook al te maken met haatberichten: “Ga op pensioen, jij motherf****** stuk stront, jij motherf****** loser. F*** you, ik hoop dat je nooit meer in een WTA-tornooi speelt", klonk het in één van de meer 'beschaafde' berichten.

Cyberpesten

Cyberbullying is een steeds groter probleem in de tenniswereld. In Nederland trok tennisster Richèl Hogenkamp aan de alarmbel. "Ik hoop dat iemand je vermoordt met twee kogels", liet iemand op haar sociale media weten. "Als ik je ooit vind, breek ik je beide benen." Het bericht op social media kwam van een anonieme gokker, die naar eigen zeggen 1.500 dollar had verloren door het verlies van Hogenkamp.

Geen aangifte

Om het fenomeen onder de aandacht te brengen, zette de tennisster de bedreiging op Twitter: "Bedankt voor de liefde, zieke geesten", schreef ze eronder. "Meestal krijg ik berichten in de strekking van "Jij bent de slechtste tennisster die ik ooit heb gezien" of "Ga iets anders doen met je leven"", vertelde ze in een Nederlandse krant. "Vaak gaat het om gokkers die geld hebben verloren. Zulke teksten klik ik meteen weg. Maar dit was een regelrechte bedreiging en gaat echt te ver.'' Ze heeft geen aangifte gedaan bij de politie, maar heeft het voorval wel gemeld bij de internationale vrouwentennisbond WTA.