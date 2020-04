'Die Another Day': Pierce Brosnan redde het leven van Halle Berry op de set MVO

23 april 2020

06u34

Bron: ANP 0 Celebrities Pierce Brosnan redde niet alleen als James Bond de wereld, ook buiten het scherm liet hij zich gelden als redder in nood. Tijdens de opnames van Bond-film ‘Die Another Day’ - toepasselijk - wist de acteur het leven van zijn tegenspeler Halle Berry te redden. Dat vertelde Halle in een gesprek met Jimmy Fallon.

De twee speelden samen een scène, toen Halle zich verslikte in een vijg. “Ik moest sexy zijn en hem proberen te verleiden met een vijg, maar uiteindelijk stikte ik erin”, herinnerde ze zich over het moment.

Pierce kwam daarop snel in actie en wist met een goed uitgevoerde Heimlich-greep de actrice te redden. Daar is de actrice hem nog altijd dankbaar voor. “Hij was er voor me. Hij zal altijd een van mijn favoriete mensen in de hele wereld zijn.”