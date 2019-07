“Diddy (49) papt aan met ex-vriendin (22) van zijn eigen zoon” TK

26 juli 2019

09u40

Bron: ANP 0 Celebrities De zoektocht naar een nieuwe liefde was voor Sean ‘Diddy’ Combs niet zo moeilijk. De 49-jarige rapper zou het sinds kort erg gezellig hebben met het 22-jarige model Lori Harvey, oftewel de ex-vriendin van zijn eigen zoon Justin. Dat zeggen ingewijden tegen verschillende Amerikaanse media.

In maart werd ook al gefluisterd dat Diddy en Lori aan het daten waren, maar dat werd toen door ingewijden ontkend. De twee werden echter woensdag weer samen gespot in New York. Ook het feit dat ze beiden een matchende outfit droegen, wakkerde de geruchten flink aan.

Diddy zag vorig najaar zijn knipperlichtrelatie met zangeres en model Cassie na ruim tien jaar stranden. Lori, de dochter van presentator Steve Harvey, was tot vorig jaar verloofd met de Nederlandse voetballer Memphis Depay. Daarna zou ze een korte romance gekend hebben met Justin, de zoon van Diddy, maar het paar heeft dat nooit willen bevestigen.