‘Dexter’-acteur Michael C. Hall over zijn seksualiteit: “Ik zie mezelf niet volledig als heteroseksueel” MVO

12 november 2018

16u17 0 Celebrities Michael C. Hall (47), die vooral bekend werd door zijn rol als Dexter in de gelijknamige serie, deed deze week enkele opmerkelijke uitspraken over zijn seksuele geaardheid.

Zo meent hij niet volledig heteroseksueel te zijn. De acteur speelde al vaak homoseksuele personages, zoals David Fisher in ‘Six Feet Under’ en Hedwig in ‘Hedwig And The Angry Itch’.

Eén van zijn grootste openbaringen kwam er tijdens een theatervoorstelling van ‘Cabaret’, waarin hij de ceremoniemeester speelde. “Ik moest elke avond een man kussen tijdens die voorstelling en dat zette wel deuren voor me open. Ik heb mijn seksualiteit altijd als eerder fluïde beschouwd.”

“Er is een spectrum, en ik zit erop”, probeert hij zijn punt duidelijk te maken. “De weegschaal slaat bij mij verder door naar hetero, maar als er sprake was van een percentage, zou ik niet 100% hetero zijn.”

Vader

Hij wijt zijn gevoelens voor mannen deels aan de dood van zijn vader. De man stierf, toen Hall nog maar 11 jaar was. “Ik denk dat ik daardoor altijd ben blijven verlangen naar emotionele genegenheid van een man”, bedenkt hij. “Niet dat een vader-zoon-relatie homo-erotisch is, maar ik had altijd behoefte aan connecties met mannen die verder gingen dan sport, bier en opschepperij.”

Homo spelen

Verder had hij het over de controverse rond heteroseksuele acteurs die homoseksuele personages vertolken. “Ik was me daarvan bewust toen ik die rollen aannam, dat ik er als hetero misschien over zou worden aangesproken. Maar ik voelde daardoor alleen meer druk om de personages zo goed mogelijk neer te zetten.”

“Ik begrijp dat mensen er aanstoot aan nemen, want waarom zouden we géén homoseksuele acteurs kunnen inschakelen voor zulke rollen? Het lijkt indrukwekkender om homo te spelen als je eigenlijk hetero bent, maar dat is het niet. Het blijft acteren, ook als de acteurs zelf homoseksueel zijn.”