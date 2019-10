‘Desperate Housewives’-collega haalt uit naar Felicity Huffman KDL

09 oktober 2019

12u31

Bron: ANP 0 Celebrities Waar Eva Longoria (44) het nog openlijk opnam voor haar voormalig ‘Desperate Housewives’-collega Felicity Huffman (56), tapt Longoria’s televisie-echtgenoot Ricardo Chavira (48) uit een heel ander vaatje. De acteur heeft in een aantal, inmiddels verwijderde, tweets laten weten dat hij de gevangenisstraf van twee weken ziet als “white privilege”.

Chavira uitte zijn mening op niet mis te verstane wijze via het sociale medium. “Dit is klassenjustitie. En ik heb het 8 jaar lang meegemaakt, dus ik weet waar ik het over heb”, schreef hij. “Verantwoordelijkheid nemen betekent helemaal niks voor dit soort mensen. Als halfbloed heb ik hier mijn hele leven lang al mee te maken en heb ik hun fijne kneepjes dagelijks mogen aanschouwen wat betreft culturele voorkeuren. Maar whatever. Deze straf is niets meer dan een kleine tik op de vingers. Sorry, maar dit slaat echt helemaal nergens op.”

Hoewel Chavira niet specifiek de naam van zijn oud-collega Huffman noemt, is het duidelijk dat hij zijn pijlen op haar zaak richtte met zijn boze tweets. De twee werkten acht seizoenen lang samen bij ‘Desperate Housewives’, waarin onder meer Eva Longoria, Teri Hatcher en Marcia Cross speelden. Chavira vertolkte de rol van Carlos Solis.

Huffman werd vorige maand veroordeeld tot een celstraf van 14 dagen voor het omkopen van een universiteitsmedewerker zodat haar dochter toegelaten zou worden.