'Desperate Housewives'-actrice Felicity Huffman veroordeeld tot celstraf na universiteitsfraude

13 september 2019

21u59

Actrice Felicity Huffman (56) is veroordeeld tot een celstraf van 14 dagen voor het omkopen van een universiteitsmedewerker zodat haar dochter toegelaten zou worden. Nog tientallen mensen zijn aangeklaagd vanwege dezelfde vorm van fraude. Huffman is als eerste veroordeeld.

Ze betaalde 15.000 dollar (13.500 euro) zodat alle foute antwoorden van de toelatingstest van haar dochter gecorrigeerd werden. De aanklager had een maand celstraf en een boete van 20.000 dollar geëist. “Ze hoort een celstraf te krijgen voor wat ze heeft gedaan. Ze heeft dit met opzet gedaan.”

De actrice gaf eerder voor de rechter alles toe. Ze zei vrijdag veel spijt te hebben van haar daden en noemde het de grootste fout uit haar leven. In een brief aan de rechter schrijft ze dat ze de beslissing nam, omdat haar dochter lage cijfers haalde voor wiskunde. “Ik was wanhopig en dacht dat een goede moeder dit moest doen om haar dochter een eerlijke kans te geven.”

Omkopen

Haar man en acteur William H. Macy was aanwezig in de zaal. Hij is niet aangeklaagd, omdat niet kon worden vastgesteld of hij op de hoogte was van wat zijn vrouw deed.

Ook actrice Lori Loughlin wordt beschuldigd van het omkopen van universiteitsmedewerkers. Zij zou 500.000 dollar hebben betaald zodat haar twee kinderen werden toegelaten op de University of South California.